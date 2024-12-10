¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤¢¤Ê¤¿¡¢à¥Ä¥¤ÇÑá¤Ç¤¹¡¡ÇäÅ¹POP¤Ë10Ëü¿Í¤Î°Õ¸«¤¬³ä¤ì¤ë
¤³¤ì¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤¬àXÃæÆÇá¤«¤É¤¦¤«È½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤«¤â......¡©
¤½¤ó¤Ê¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÅê¹Æ¤¬X¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯12·î8Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÂÀÍÛ¡Ê¡÷DVtaiyou¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿£±Ëç¡£Å¹Æ¬¤ÎPOP¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¾¦ÉÊÀâÌÀ¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾ï²¹¤Î¤ª¿å¡¢¤ªÃã¡×
Îä¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ï²¹¤Î¤â¤Î¤¬°û¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡¢¾ï²¹¤Î¤ª¿å¤ä¤ªÃã¡£ºÇ¶á¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ªÅ¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤³¤¦¤·¤ÆÂç¤¤¯¡Ö¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤È¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÏÍÆñ¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢ÂÀÍÛ¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î²èÁü¤È¶¦¤Ë¤³¤¦¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ä¥Ð¤¤´¶À¤Î¥Í¥¿¥Ä¥¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×
¤¿¡¢³Î¤«¤Ë......¡£
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â»Å»ö¤Ç¤â¤º¤Ã¤ÈX¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëJ¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï¡¢¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤À¤¤¤ÖÀí¤Ã¤¿à¥Í¥¿¥Ä¥¤á¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¾ï²¹¤Î¤ª¿å¡¢¤ªÃã¡×¡£¤¦¤ó¡¢¥Í¥¿¥Ä¥¤¤À¤³¤ì¤Ï¡£
¤¨¡©¡¡²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡©¡¡¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡¢ÀâÌÀ¤·¤è¤¦¡£
¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©
¡Ö¡û¡û¤Ê¢¤¢¤¡¢¢¢¢¢¡×¡£¤³¤ì¤ÏX¾å¤ÇÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë°ì¼ï¤Îà¹½Ê¸á¤È¸À¤¨¤ë¡£
¸µ¥Í¥¿¤Ï¡Ö´ñÀ×ÂÎ¸³¡ª¥¢¥ó¥Ó¥ê¥Ð¥Ü¡¼¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·»á¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¾ï¼±¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¡¢¥¢¥ó¥Ó¥ê¥Ð¥Ü¡¼¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î¹½Ê¸¤Ç¤Ï¡¢Á°È¾Éô¤È¸åÈ¾Éô¤Î¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤¬¡¢¥¤¥³¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¹½Ê¸¤¬Æ¬¤ËÀ÷¤ßÉÕ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¾ï²¹¤Î¤ª¿å¡¢¤ªÃã¡×¤Ï¡¢¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡Ö¾ï²¹¤Î¤ª¿å¤È¤Ï¡¢¤ªÃã¤Ç¤¢¤ë¡×
´°Á´¤Ë´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾ï²¹¤Î¤ª¿å¤Ã¤Æ¡¢¤ªÃã¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¥Í¥¿¥Ä¥¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡Ö¥ä¥Ð¤¤´¶À¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
9Æü¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤¬Åê¹Æ¼Ô¤ÎÂÀÍÛ¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï8Æü¡£°¦ÃÎ¸©Æâ¤ÎKIOSK¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Åê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢X¾å¤Ç¤Ï10Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ê10ÆüÃë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö¤³¤Î¥Ä¥¤¡¼¥È¤Î°ÕÌ£¤¬¥¹¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤¢¤Ê¤¿¡£¥Ä¥¤ÇÑ¤Ç¤¹¡×
¡Ö¡»¡»¤Î¡ß¡ß¡¢¢¤¢¤¤Ã¤Æ·Á¸«¤¿¤é¥Í¥¿¥Ä¥¤¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤ä¤á¤¿¤¤¡×
¡ÖÆ±³Ê¤ÎÆÉÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤wwwwww¡×
¡Ö¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤·¤«Æ¬¤ËÉâ¤«¤Ð¤Ê¤¯¤Æ......ÆÇ¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×
¤Ê¤É¶¦´¶¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Â³½Ð¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤«¤é¤Îµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤âÁê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ö¥ß¥ê¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥ê¥×¸«¤Æ¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£°úÍÑ¸«¤Æ¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£Ã¯¤«²òÀâ¤·¤Æ¡¢¡¢¡¢¡×
¡Ö¤³¤ì¤Î°Õ¿Þ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¤Þ¤À¥Ä¥¤ÇÑ¤Ë¤Ê¤ê¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡×
¡Ö¤³¤ì¤É¤¦¸À¤¦°ÕÌ£¡©¤Ã¤Æ¿Ö¤«¤ì¤Æ¡ØµðÂç¤Ê¸¤¡¢¤®¤ç¤À¤¤¤Ì¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¥®¥ã¥°¤Î²òÀâ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¶ì¹Ô¤ËÁø¤Ã¤¿¡×
¤³¤¦¤·¤¿È¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢ÂÀÍÛ¤µ¤ó¤Ï
¡Ö°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ª¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤±¤Ã¤³¤¦Â¿¤¯¤Æ¡¢SNS¤ò¤ä¤ê¤¹¤®¤Æ¤ë¤Ê¡Á¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¦¡¼¤ó³Î¤«¤Ë¡¢¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¥Í¥¿¥Ä¥¤¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ï¤«¤Ê¤ê¡¢à¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼á¤ËÆÇ¤µ¤ì¤Æ¤ë¤«¤â......¡£
¤¹¤°¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µ¼Ô¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¿¤¤¡£
¤·¤«¤·¤³¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌÜ¤Ëà¤½¤¦á¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌÀÆü¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£