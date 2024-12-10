¿ÀÂ¼³Ø±à½÷»Ò±ØÅÁÉô Á´¹ñÏ¢ÇÆ¤Ø! »Å¾å¤¬¤ê¤Ï? Ž¢¾Ð´é¤ÇºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤òŽ£ Ä©Àï Îý½¬¸ø³«
¡¡12·î22Æü¤ËµþÅÔ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¿ÀÂ¼³Ø±à½÷»Ò±ØÅÁÉô¤¬Îý½¬¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¡¢2²óÌÜ¤ÎÁ´¹ñÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¡£Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥Áー¥à¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¡©
¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à¹âÅùÉô¤Î½÷»Ò±ØÅÁÉô¤Ç¤¹¡£11·î2Æü¡¢¸©¹â¹»±ØÅÁ¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢9Ç¯Ï¢Â³31²óÌÜ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¡ÖÅÔÂçÏ©¡×¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¤Ç¤Ï¡¢5Ç¯¤Ö¤ê2²óÌÜ¤ÎÁ´¹ñÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç¶è´Ö3°Ì¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¾®ÁÒÁª¼ê¤¬º£Ç¯¤Î¥Áー¥à¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡£
¡Öº£Ç¯¤ÏÀäÂÐÅª¥¨ー¥¹¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬°ì¿Í°ì¿Í¤¬¼«³Ð¤ò¤·¤Æ°ì¿Í°ì¿Í¤¬¼çÌò¤Î¥Áー¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢2023Ç¯1Ç¯À¸¤È¤·¤Æ1¶è¡¢2¶è¤òÁö¤Ã¤¿À¥¸Í¸ýÁª¼ê¤ÈÌî¸ýÁª¼ê¤â¤è¤ê¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Áö¤ê¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£
(¿ÀÂ¼³Ø±à½÷»Ò±ØÅÁÉô¡¦Ìî¸ý¼Ó´î²»Áª¼ê¡Ë
¡Ö»ýµ×ÎÏ¤Ë¤âÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á´°÷¤Ç¾Ð´é¤ÇºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤Ç½ª¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
(¿ÀÂ¼³Ø±à½÷»Ò±ØÅÁÉô¡¦À¥¸Í¸ýô¥Áª¼ê)
¡Öº£Ç¯¤ÏÌî¸ýÁª¼ê¤È°ì½ï¤Ë¥Áー¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÎÏ¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤¤¥Áー¥à¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡2023Ç¯¤ÎÍ¥¾¡¤«¤é¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÎÏ¤òÉÕ¤±¤¿º£Ç¯¤Î¿ÀÂ¼½÷»Ò±ØÅÁÉô¡£ÍÀî´ÆÆÄ¤Ï¡¢Ï¢ÇÆ¤ò°Õ¼±¤·²á¤®¤º¤ËÀï¤¤¤¿¤¤¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
(¿ÀÂ¼³Ø±à½÷»Ò±ØÅÁÉô¡¦ÍÀîÅ¯Â¢´ÆÆÄ)
¡ÖÁ°²óÍ¥¾¡¤·¤¿¤È¤¤ÏÏ¢ÇÆÏ¢ÇÆ¤È¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÅÙ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Êº£Ç¯¤Ï¡ËÎÏ¤¬È´¤±¤¿¾õÂÖ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤êÏ¢ÇÆ¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤é¤º¤Ë¤À¤±¤ÉÍ¥¾¡¤ÏÄü¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à½÷»Ò±ØÅÁÉô¤¬Ï¢ÇÆ¤ËÄ©¤àÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¡ÖÅÔÂçÏ©¡×¤Ï12·î22Æü¤ËµþÅÔ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¶å½£Âç²ñ¤Ç4°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¼¯»ùÅç¹â¹»¤â½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£