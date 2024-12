【BABYMONSTER（ベイビーモンスター）】メンバーのプロフィールを徹底調査！デビュー曲の再生数は2億回越え！？

2024年12月以降のBABYMONSTER関連情報をお届け♡

【2025】2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR「HELLO MONSTERS」

2025年1月より開催予定のBABYMONSTER初のワールドツアー「2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR『HELLO MONSTERS』」の開催地として日本の4都市が追加されることが発表されました!このワールドツアーは、日本のほかに韓国とアメリカで開催予定です。

【公演都市】

神奈川、愛知、大阪、福岡

※その他公演詳細は後日発表予定

【〜2024/12/31(火)】月額FC「MONSTIEZ MOBILE (JP)」早期入会キャンペーン実施中!

BABYMONSTERの月額制ファンクラブ「MONSTIEZ MOBILE (JP)」が2024年11月21日(木)にオープン!入会すると、チケットの先行受付はもちろん、「MOVIE」や「GREETING MAIL」などの限定コンテンツを楽しむことができます。

今なら2024年中の早期入会者に向けたキャンペーンを実施中!

「早期入会キャンペーン」概要

【期間】2024年12月31日(火)23:59まで【対象】MONSTIEZ (JP)とMONSTIEZ MOBILE (JP)の両方に入会した方【特典】全員:フォトカード(全7種よりランダム)

抽選(35名):メンバー直筆サイン入りフォトカード

▼さらに詳しい情報は公式SNSをチェック♡

▶BABYMONSTER オフィシャルサイト:https://yg-babymonster-official.jp/

▶BABYMONSTER Official Instagram:

https://www.instagram.com/babymonster_ygofficial/

▶BABYMONSTER JAPAN OFFICIAL X:https://x.com/_babymonster_jp

▶BABYMONSTER Official YouTube Channel:

https://www.youtube.com/@BABYMONSTER

▶BABYMONSTER Official TikTok:https://www.tiktok.com/@babymonster_yg_tiktok

▶YG Entertainment Official Instagram:

https://www.instagram.com/yg_ent_official/

文/Ray WEB編集部