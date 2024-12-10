·Ý¿Í¤Î·ý¤Çà¤ª²½¤±¥Õ¥©¡¼¥¯á¤Î°®¤ê¡Ä¤µ¤é¤Ð¿¹ÅÄ¤ÈÀé²ì¤ÎºÆ²ñÃçÎÉ¤·¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á¡¡µî½¢ÃíÌÜ¤ÎÀÐÀî¤âÅÐ¾ì¤·¡Ö¼ÒÄ¹¡¢°ÜÀÒÀè¶µ¤¨¤Æ¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤Î¿¹ÅÄÅ¯Ìð¤¬¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¹ÅÄ¤ÎÅê¹Æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥á¥Ã¥Ä¤ÎÀé²ìÞæÂç¤È¡¢¸½ºßFAÀë¸ÀÃæ¤Çµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀÐÀîÉ¢ÂÀ¡£¡Ö¥±¥Ä¤ÈÈø´Ø¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤Æ°ÛÍÍ¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¥×¥íÌîµåÁª¼êÃ£¡£º£Ç¯¤âÈÓÔú¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¤Î¥±¥Ä¡¢THE GEESE¤ÎÈø´Ø¹âÊ¸¤È¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¿¹ÅÄ¤ÏÂ³¤±¤ÆÅê¹Æ¤·¡¢¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ä¥°¥í¡¼¥Ö¤È°ì½ï¤Ë»öÌ³½êÆâ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¡¢¤µ¤é¤Ë¥±¥Ä¤ä¼«¿È¤Î·ý¤ò¥Ü¡¼¥ë¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢Àé²ì¤Ëà¤ª²½¤±¥Õ¥©¡¼¥¯á¤Î°®¤ê¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö(¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î°®¤ê)¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÀé²ì¤µ¤ó¹¥¤¡×¡Ö¼ÒÄ¹¡Ä¤¨¤°¤¤¤Ã¤¹¡Ä¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÃçÎÉ¤·¡×¡Ö¥´¥·¥Ã¥×¹¥¤¤Î¼ÒÄ¹¡¢ÀÐÀîÉ¢ÂÀ¤Î°ÜÀÒÀè¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤¨¡ªÀé²ìÅê¼ê¤ä¤ó¡ª¡ª¡×¡Ö¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¾þ¤ë³Û¤â¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Í¤§¡×¡Ö²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¾Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦Àé²ì¤Ï¡¢ºò¥ª¥Õ¤â¿¹ÅÄ¤Î»öÌ³½ê¤òË¬¤ì¡¢¡ÖÇ¯Êð20²¯¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ËÔú¤Ã¤¿ÃË¡×¤Ê¤É¤ÈÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£