乃木坂46 五期生、櫻坂46 三期生、日向坂46 四期生という各グループの若手メンバーたちが、これまでの集大成を見せつけた『新参者 LIVE at THEATER MILANO-Za』から、早一年。まだまだ“新参者”だった彼女たちも、この一年でグループの主力へと成長を遂げた。

坂道グループそれぞれの現状としては、今後乃木坂46が六期生、櫻坂46が四期生、日向坂46が五期生の加入を予定しており、2024年は新メンバーを受け入れる準備期間だったと言えるだろう。そこで、各グループの新期生の活躍とともに、昨年から大きく成長したメンバーを紹介したい。

■乃木坂46 井上和

乃木坂46の五期生は、間違いなくグループの主役としての躍進した年となった。初のミュージカル挑戦となった『乃木坂46"5期生"版 ミュージカル「美少女戦士セーラームーン」2024』への出演をはじめ、写真集『あの頃、乃木坂にいた』(マガジンハウス)、『超・乃木坂スター誕生!』(日本テレビ系)など、五期生がグループを飛び越えて、対外的な活躍を意識した動きが目立った。

その筆頭とも言える存在が、井上和だ。2023年にリリースされた33rdシングル『おひとりさま天国』で初の表題曲センターを務めた井上は、36thシングル『チートデイ』で2度目の表題曲センターに立ち、5年ぶりのドームツアーとなった『乃木坂46 真夏の全国ツアー2024』では、昨年同様に涙を流しながらも、ダブルアンコールでは力強く叫び、昨年とは成長したパフォーマンスを見せた。ラジオ番組『SCHOOL OF LOCK!』(TOKYO FM)の「乃木坂LOCKS!」のレギュラー講師を務め、西野七瀬や遠藤さくらなどグループのセンターを担ってきたメンバーも経験してきた『non-no』(集英社)の専属モデルにも抜擢。パフォーマンスのみならず、精神面でもグループの支柱となってきている印象だ。

■乃木坂46 奥田いろは

奥田いろはは、かつて生田絵梨花も演じたミュージカル『ロミオ&ジュリエット』でジュリエット役を掴み取った。筆者も実際にミュージカルを観劇したが、初めてのミュージカル挑戦とは思えない堂々とした佇まいと、奥田の魅力でもある歌声の迫力に圧倒された。36thシングル『チートデイ』収録のアンダー楽曲「落とし物」では初のセンターも経験。37thシングル『歩道橋』で初の選抜入りも果たすなど、ミュージカルを起点にして、一気にグループを支える存在となり、『36thSGアンダーライブ』では座長としてたくましい姿を見せてくれた。特に、「落とし物」の鬼気迫るパフォーマンスは座長として責任と覚悟を感じさせた。オフィシャルYouTubeチャンネル「乃木坂配信中」で公開されている路上ライブ企画のような、歌声を活かした活動が今後は増えていくことだろう。

■乃木坂46 中西アルノ

五期生初かつグループ史上最速で表題曲センターを務めて以降は、しばらく選抜から遠ざかっていた中西アルノ。しかし、昨年から『NHK俳句』(NHK Eテレ)や『Spicy Sessions』(TBSチャンネル)など、単独出演番組を増やしていき、中西もブログで「自分が1番大きく変わった」(※1)と語っていた『34thSGアンダーライブ』では五期生初の座長も務めるなど、着実に地に足をつけた活動をしてきた。その成果が表れたのが、36thシングル『チートデイ』での実に7作ぶりとなる選抜復帰である。正直、ここまでの道のりはあまりにも長く険しいものだっただろう。だが、一歩一歩自分が歩んできた道を踏みしめて、正直に向き合ってきた中西が自らの手で掴んだ選抜入りだ。37thシングル『歩道橋』でも選抜を掴んでおり、アンニュイな表情や卓越した歌唱力など、ほかのメンバーにはない唯一無二の武器で、今やグループに欠かせない存在となっている。

■櫻坂46 山下瞳月

今年は香港最大の音楽フェスティバル『Clockenflap Music & Arts Festival 2024』や韓国で行われた『WONDERLIVET 2024』など海外進出も顕著となった櫻坂46。三期生単独としては、『新参者』以来となる単独ライブ『三期生ライブ』を開催し、確実な成長が見えた。

この一年で飛躍を遂げたメンバーとして挙げたいのは、山下瞳月だ。9thシングル『自業自得』、10thシングル『I want tomorrow to come』と立て続けにセンターを務め、間違いなくこの年、櫻坂46でいちばん注目されたメンバーのひとりだろう。筆者も、山下が初めてセンターを務めた三期生楽曲「静寂の暴力」で心を揺さぶられてからというもの、その成長を見続けてきたが、この一年で楽曲を解釈し、表現に落とし込む能力がグンとアップした印象を受ける。もともと身体の使い方の上手さや表情管理に長けていたが、『三期生ライブ』、『4th YEAR ANNIVERSARY LIVE』では、より表現の解像度が上がっていた。今年の『第75回NHK紅白歌合戦』はおそらく山下のセンター曲を披露することになるはず。山下のパフォーマンスにスポットライトが当たる時がついにきたと言えるだろう。

■櫻坂46 遠藤理子

遠藤理子も、今年は多方面で注目を集めたメンバーだ。これまで選抜経験はないものの、10thシングル『I want tomorrow to come』に収録されている三期生楽曲「本質的なこと」では初のセンターを務め、大人びた表情で作品の世界観を表現した。櫻坂46には必要不可欠なダンス面での成長はもちろん、最近はさまざまな表情を見せるようにもなり、パフォーマンスにも深みが増してきた。さらに朝の情報バラエティ番組『ラヴィット!』(TBS系)の10月~12月期の「水曜ラヴィット!ファミリー」(週替わりレギュラー)に就任。「感情を揺さぶれ!泣ける歌選手権」では、優里の「レオ」を歌唱し、“初代泣ける歌王”に輝くなど、爪痕を残している。

■櫻坂46 的野美青

三期生の最年少メンバーである的野美青は、8thシングル『何歳の頃に戻りたいのか?』で初選抜入りすると、9thシングル『自業自得』では2列目、10thシングル 『I want tomorrow to come』ではフロントと、着実にステップアップしてきた。もともと最年少らしからぬ落ち着いた言動と、パフォーマンス中のクールな表情がフォーカスされてきたが、特にパフォーマンス面での成長が著しい。『三期生ライブ』で披露された「Don't cut in line!」や『4th YEAR ANNIVERSARY LIVE』での「I want tomorrow to come」など、表情をキメる楽曲ではかっこいいパフォーマンスを見せたかと思えば、ブログやグループのオフィシャルInstagramなどで見せる最年少らしいかわいらしい一面も見せており、そのギャップは多くのBuddies(櫻坂46ファンの呼称)を虜にしている。

■日向坂46 正源司陽子

日向坂46の四期生は、冠番組『日向坂ミュージックパレード』(日本テレビ系)がスタート、櫻坂46と同様に期別ライブとなる『四期生ライブ』を日本武道館にて開催、さらには四期生全員が出演した映画『ゼンブ・オブ・トーキョー』が公開されるなど、怒涛の一年間を過ごしてきた。四期生は全員にスポットライトが当たっていた印象があるが、やはり飛躍という意味では正源司陽子は外せない。グループとして初めて選抜制が導入された11thシングル『君はハニーデュー』でセンターに抜擢。いきなりの大役にもかかわらず、躍動感のあるダンスで新たなエッセンスをグループにもたらした。続く12thシングル『絶対的第六感』では、同期の藤嶌果歩とダブルセンターを務め、グループにおける立ち位置を確立させた。『四期生ライブ』、『ゼンブ・オブ・トーキョー』など、異なる表現手法のなかで、正源司に共通して感じるのはまっすぐで純粋な魅力があるということ。どの角度から見ても、正源司には何かを訴えかける力がある。特に大勢の中心にいる時に、その力が高い純度をもって表現される。

■日向坂46 藤嶌果歩

同じく『絶対的第六感』でセンターを務めた藤嶌果歩は、正源司とは違う個性を発揮している。なんといっても表情が豊か。弾けるような笑顔が印象的だが、「川は流れる」のような楽曲ではエモーショナルな表情を見せる。『四期生ライブ』で披露された藤嶌のセンター曲「見たことない魔物」では、会場に割れんばかりのコールが巻き起こっており、それは藤嶌にしか表現できない世界観だったように思う。北海道出身の藤嶌は、全国最大規模の複合店・コーチャンフォーの新イメージキャラクターにも決定し、北海道でのCM放送が決定している。個人としての活躍は今後も増えていくことが予想されるが、『ラヴィット!』などの朝番組で彼女の姿を見てみたい気持ちもある。

■日向坂46 渡辺莉奈

選抜経験はないものの、この一年で飛躍したのは渡辺莉奈だ。今年4月から高校生となった渡辺は、グループ最年少ながら大人びた言動で、最近では『日向坂で会いましょう』(テレビ東京系)で同期をはじめメンバーをイジる場面が増えてきた。12thシングル『絶対的第六感』に収録されている四期生楽曲「夕陽Dance」では、初のセンターに立った渡辺。少しあどけなさを感じさせつつも、豊かな表情で繰り広げるパフォーマンス、そして日に日に成長していく姿を見ていると、日向坂46の未来は明るいと思わせてくれる。これまでは最年少で年上メンバーから影響を受けることも多かったかもしれないが、来年以降は五期生が入り、今度は自分たちが背中を見せていく番となる。そうした意識の変化もまた、渡辺のポテンシャルを引き上げてくれそうだ。

即戦力が求められている状況のなかで、加入から約3年でグループの主力への成長を遂げた乃木坂46 五期生、櫻坂46 三期生、日向坂46 四期生。彼女たちの活躍ぶりを見ていると、もうすでに新期生を受け入れる準備は万全にも思える。坂道グループの時代はまだまだ続いていきそうだ。

※1:https://www.nogizaka46.com/s/n46/diary/detail/102619

(文=川崎龍也)