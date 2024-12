【ドンキーコング・カントリー】12月11日 オープン予定

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)は、新エリア「ドンキーコング・カントリー」を12月11日よりオープンする。

「ドンキーコング・カントリー」は、世界初の「ドンキーコング」をテーマとした「スーパー・ニンテンドー・ワールド」内に登場する新エリア。ゲームに登場するキャラクターたちと触れ合えるアクティビティや、世界観を堪能できるアトラクション、グッズを購入できるショップなどが展開される。

今回は12月11日の開業に先駆けてメディア向けの前夜祭イベントが開催され、任天堂代表取締役フェローの宮本茂氏、ユニバーサル・ディスティネーション&エクスペリエンス会長兼CEOのマーク・ウッドベリー氏、USJのCEOであるJ.L.ボニエ氏、そして俳優の福原遥さんによるスピーチが行なわれた。

さらに、主役であるドンキーコングも登場し、約40名のパフォーマーと共に「ドンキーコング・カントリー」のテーマである「PLAY WILD」をイメージしたパフォーマンスを披露した。

本稿ではその様子を撮り下ろしでお届けしていく。期待感に包まれた華やかなイベントの雰囲気を少しでも感じていただければ幸いだ。

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.

(C) Nintendo