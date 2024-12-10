¥Þ¥Ä¥³¡ÖËÜÅö¤Ë¥Þ¥º¤¤¡×1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Î·ë²Ì¤Ë¾Ç¤ê¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×
12·î9ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ëÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û¥Þ¥Ä¥³¡Ö¼«Ê¬¤ÇÂÀ¤ë¤Î¤ï¤«¤ë¤ï¡×¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤Î¡ÈÇú¿©¤¤¡ÉÌÀ¤«¤·¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ö¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¤ÎÉÓÈ¾Ê¬¡Ä¡×
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Ä¥³¤ÎÍèÇ¯¤Î±¿Àª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡È¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¾å¤¬¤é¤Ê¤¤1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ÌµÍý¤Ë¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¿¤À¸½¾õ°Ý»ý¤ò°Õ¼±¤·¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¿Í¤Ë´Å¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡É¤È¤¤¤¦´ÕÄê·ë²Ì¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥Ä¥³¤¬²È¤ò°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¡È°ú¤Ã±Û¤·¤ÏÉÔÆ°»º¤È¤Î±ï¤¬¹â¤Þ¤ë2026Ç¯¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡É¤È¤¤¤¦´ÕÄê·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤â¡¢¥Þ¥Ä¥³¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡ª»ä¤â¤¦¿ÈÄ¹¤¬½Ì¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£¡×¡ÖÆü¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤É¤ó¤É¤ó¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¹ø¤¬¡×¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÆü¤ÎÅö¤¿¤ë²È¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤é¥À¥á¡©¡×¤È¾Ç¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈËÜÅö¤Ë¥Þ¥º¤¤¤Î¤è¡£Æü¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤È¡¢»ä¡×¡ÖµîÇ¯¤«¤éº£Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼õ¤±¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©1cm½Ì¤ó¤Ç¤¿¤Î¡£»ä¤½¤ÎÁ°¤â5mm¤°¤é¤¤¤º¤ÄËèÇ¯¿ÈÄ¹½Ì¤ó¤Ç¤Æ¡£»ä¤³¤Î10Ç¯¤Ç5cm½Ì¤ó¤À¤Î¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥Þ¥Ä¥³¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¿ÈÄ¹¡ËÂ¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ª»Ð¤µ¤ó¤¬¤µ¡¢Á´Á³¤½¤ó¤Ê¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤è¡¢ÉáÃÊ¡×¡Ö¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤â¤¦1²ó¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡×¡Ö¤½¤ì¤ÇÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¡¢ËÜÅö¤ËÆü¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤è¡¢1Æü¡£¤¦¤ÁÁë³«¤«¤Ê¤¤¤Î¤Í¡£¥Ó¥ë¤Î¾å¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¤Ï¤á»¦¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤¢¤ìÄ¾¼ÍÆü¸÷¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Ä¤Ä¡¢Àê¤¤·ë²Ì¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤Ç¤â°ú¤Ã±Û¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£