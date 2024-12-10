µÜºê¤¬º£µ¨²ÃÆþ¤ÎMFµûÎ¤Ä¾ºÈ¤ÈÍèµ¨·ÀÌó¹ç°Õ¡ÖJ2¡¢¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¤Ï10Æü¡¢MFµûÎ¤Ä¾ºÈ(29)¤È¤ÎÍèµ¨·ÀÌó¹ç°Õ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
µûÎ¤¤Ï¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåU-18½Ð¿È¤Ç¤¢¤ê¡¢´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¤ò·Ð¤ÆCÂçºå¤Ë²ÃÆþ¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è¡¢Æ£»ÞMYFC¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éµÜºê¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¡£
²ÃÆþ½éÇ¯ÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢°ìÄê¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò³ÎÊÝ¡£ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°18»î¹ç½Ð¾ì¡¢Å·¹ÄÇÕ2»î¹ç½Ð¾ì¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
Íè¥·¡¼¥º¥ó¤âµÜºê¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿µûÎ¤¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤â¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¤Ç¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï²Æ¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤Ê»þ¤â¼«Ê¬Ã£¤ò¿®¤¸¡¢»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤¢¤Î»þ´ü¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¥Æ¥²¥Ð¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤¬Ëè½µËö¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£J2¡¢¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇ¹âÊö¤ÎÇ®¤¤Àï¤¤
ÆüËÜ¿Í¤âÂ¿¿ô½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëCL¡õEL¤ò
WOWOW¤Ç´Ñ¤è¤¦
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
µûÎ¤¤Ï¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåU-18½Ð¿È¤Ç¤¢¤ê¡¢´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¤ò·Ð¤ÆCÂçºå¤Ë²ÃÆþ¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è¡¢Æ£»ÞMYFC¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éµÜºê¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¡£
²ÃÆþ½éÇ¯ÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢°ìÄê¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò³ÎÊÝ¡£ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°18»î¹ç½Ð¾ì¡¢Å·¹ÄÇÕ2»î¹ç½Ð¾ì¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
Íè¥·¡¼¥º¥ó¤âµÜºê¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿µûÎ¤¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¥Æ¥²¥Ð¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤¬Ëè½µËö¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£J2¡¢¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇ¹âÊö¤ÎÇ®¤¤Àï¤¤
ÆüËÜ¿Í¤âÂ¿¿ô½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëCL¡õEL¤ò
WOWOW¤Ç´Ñ¤è¤¦
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é