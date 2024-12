片平里菜が2025年2月26日、ライブ映像作品『片平里菜 Redemption TOUR 2023-2024 FINAL 日比谷野外音楽堂』をリリースすることが発表となった。片平里菜は2023年、デビュー10周年を記念してアルバム『Redemption』をリリースした。同アルバムを引っさげて行われた51箇所の全国ツアーのファイナルとして開催されたのが、デビューのきっかけとなったオーディションの最終選考地“日比谷野外音楽堂”公演だ。

■ライブ映像作品『片平里菜 Redemption TOUR 2023-2024 FINAL 日比谷野外音楽堂』



先行通販:12月10日(火)18時00分〜先行受付:片平里菜通販サイトhttps://katahirarina.base.shop一般発売:2025年2月26日BCH-0003 5,500円(税込)発売元:BUCHI.RECORDS▼オープニングアクト:磐城じゃんがら念仏踊りartist 磐城じゃんがら遊劇隊Additional artist TOSHI-LOW from OAU・BRAHMANAdditional artist 細美武士 from ELLEGARDEN・the HIATUS・MONOEYES01. なまえ02. Come Back Home03. 舟漕ぐ人04. 風の吹くまま05. Wild Planet06. 密かな幸せ07. 煙たい08. Tom Waits09. 女の子は泣かない10. 不幸自慢11. BAD GIRL12. Blah Blah Blah13. からっぽ14. 最高の仕打ち15. そんな神様がいるもんか16. 満月の夕17. ロックバンドがやってきた18. 予兆19. amazing sky20. ただ笑っていてencoreen1. いつの日かen2. カントリーロードen3. 夏の夜