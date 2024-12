▶<Tour WILD BUNNY BLUES> 3本目▶2024年12月6日(金) 大阪・堺FANDANGO▶書き手:HISAYO (B)◆ ◆ ◆ツアー3日目は、私、ベースのHISAYOが書きます。堺FANDANGO。今、まさに大阪へ向かう車の中で書いています。ライブしてる時間よりも車に乗ってる時間の方が長いんじゃないか、というのがツアーであります。

関連リンク



◆a flood of circle オフィシャルサイト◆a flood of circle オフィシャルX◆a flood of circle オフィシャルInstagram◆a flood of circle オフィシャルFacebook◆a flood of circle オフィシャルYouTubeチャンネル◆【連載】a flood of circle「THE WILD BUNNY DIARIES」