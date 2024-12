宮本茂フェロー、福原遥さん登壇！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『スーパー・ニンテンドー・ワールド』新エリア『ドンキーコング・カントリー』前夜祭

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの人気スポット『スーパー・ニンテンドー・ワールド』の新エリア『ドンキーコング・カントリー』

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『スーパー・ニンテンドー・ワールド』新エリア『ドンキーコング・カントリー』前夜祭

開業予定:2024年12月11日/先行オープン:2024年11月27日

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの『スーパー・ニンテンドー・ワールド』に、第2期エリア拡張として『ドンキーコング・カントリー』が誕生!

「ドンキーコング」をテーマにした世界初の壮大な新エリアになっています。

ドンキーコングと仲間たちが暮らす緑豊かなジャングルが広がる新エリアでは、飲食・物販体験や革新的なコースター型のライド・アトラクションなどのテーマパーク体験によって、ドンキーコングの世界を全身で楽しむことができます。

2024年12月11日のグランドオープンを翌日に控える12月10日、前夜祭を開催!

前夜祭では、約40名のパフォーマーが「PLAY WILD」をイメージしたパフォーマンスを披露。

続いて任天堂株式会社 代表取締役フェロー 宮本茂さん、

ユニバーサル・ディスティネーション&エクスペリエンス会長兼CEO マーク・ウッドベリーさん、

合同会社ユー・エス・ジェイ社長CEO J.L.ボニエさん、

俳優・福原遥さん、

そしてドンキーコングが登壇しました。

ドンキーコングが雄叫びを上げると、エリア全体がライトアップされ全容が露わに!

登壇者がそれぞれ新エリアオープンへの期待を語りました。

最後に、福原遥さんの合図で記念撮影☆

「アソビの本能、大爆走! Let’s・・・PLAY WILD!」の掛け声で、会場はひとつになり大きな盛り上がりに包まれました。

新エリア「ドンキーコング・カントリー」は、2024年12月11日開業です。

