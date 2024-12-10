【大阪府大阪市】サックス奏者の中村有里さんが、ミニライブ＆特典会を開催！特別な音楽体験を堪能



サックス奏者として多彩な音楽シーンで活躍する中村有里さんが、12月29日(日)、大阪・ヨドバシカメラマルチメディア梅田店にて、「中村有里『ColorsRelay point』発売記念 ミニライブ＆特典会」を開催する。

対象商品を購入して参加しよう

サックスの美しい響きと、中村有里さんの情熱的なパフォーマンスが楽しめる今回のイベント。1部は16:00〜、2部は19:00〜スタートする。

参加方法を紹介しよう。当日14:00〜、会場特設販売スペースで、対象商品2,000円(税込)購入ごとに「優先観覧エリア入場整理券(整理番号ランダム配布)」「特典会参加券」が配布される。「優先観覧エリア入場整理券」は1会計につき1枚、「特典会参加券」は複数枚配布してもらえる。ただし、各部特典会はループ禁止となるため、特典会に参加する際は、すべての参加券をスタッフに渡そう。

対象商品は、10月2日(水)発売の『ColorsRelay point』1,500円(税込)と「各種ポストカードセット」1,500円(税込)。



『ColorsRelay point』には、『Navy Night』『Carnelian Dance』『White tender light』が収録されている。

なお、観覧は無料だ。

注意事項をチェック

サインはイベント当日に購入した商品にのみに記入され、「特典会参加券」1枚につきサインは1箇所となる。

また、当日の観覧スペースに限りがあり、満員の場合は観覧出来ない場合があるほか、イベント内容や開始時間は予告なく変更となる場合がある。詳細は、中村有里さんの公式SNSで確認を。

「中村有里『ColorsRelay point』発売記念 ミニライブ＆特典会」に参加し、中村さんが奏でる、心を揺さぶる美しいサックスの音色に耳を傾けてみては。

■ 中村有里『ColorsRelay point』発売記念 ミニライブ＆特典会

日時：12月29日(日) 1部16:00スタート／2部19:00スタート

会場：ヨドバシカメラマルチメディア梅田 1階 阪急側イベントスペース

住所：大阪府大阪市北区大深町1-1

中村有里X：https://x.com/saxophone_yuri?s=21&t=KBuAeiM6cPL5UglyLZ6U2w

中村有里Instagram：https://www.instagram.com/yuri.saxophone/?igsh=dDMwNnRxcnZieWU4

中村有里オフィシャルショップ：https://yurinakamura.base.shop

(ソルトピーチ)