¡Ú¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¡ÛÃæÆü¤Ï¥µ¥¤¥É±¦ÏÓ¡¦°ËÆ£çý±û¤ò³ÍÆÀ¡¡¥í¥Ã¥Æ°ÜÀÒ¤ÎÀÐ³À²í³¤¤Ë¤Ï9Ç¯ÌÜ¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò´ê¤¦
ÆâÌîÁ´¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ì¤ëÀÐ³À¤Ï¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤Î¤¢¤ëÂÇ·â¤âÌ¥ÎÏ¤À(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤¬12·î9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃæÆü¤Ï³ÚÅ·¤Î¥µ¥¤¥É±¦ÏÓ¡¦°ËÆ£çý±û¤ò³ÍÆÀ¡£ÆâÌî¼ê¤ÎÀÐ³À²í³¤¤¬¥í¥Ã¥Æ¤Ë°Ü¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡ÛÂçÃÝ¡¢ºÙÀî¡¢¿åÃ«¤é¤ËÂ³¤±¡ª¡¡¡Ö¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¡×¤Î¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¸õÊä5Áª
¢£ÃæÆü¤Ï¥µ¥¤¥É±¦ÏÓÉÔºß¡¢°ËÆ£¤¬·ê¤òËä¤á¤ë
¡¡Ê¡ÅçÀ¸¤Þ¤ì¤Î°ËÆ£¤Ï´îÂ¿Êý¹â¡¼ÅìµþÇÀ¶ÈÂçËÌ³¤Æ»¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Ç³ÚÅ·¤ËÆþÃÄ¡£2000Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥ß¥ì¥Ë¥¢¥àÀ¤Âå¡×¤Ç¡¢ÃæÆü¤À¤Èº¬Èø¹·¤äÂ¼¾¾³«¿Í¡¢ÃçÃÏÎé°¡¤ÈÆ±³ØÇ¯¤À¡£
¡¡¥µ¥¤¥É¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹¹âÂ®¥·¥ó¥«¡¼¤¬Éð´ï¤Î±¦ÏÓ¤Ç¡¢¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤é³«Ëë1·³Æþ¤ê¡£1¤«·î¶¯¤Ç13»î¹çÅÐÈÄ¡¢1¾¡3¥Û¡¼¥ë¥É¤òµó¤²¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¡¢ÁáÂ®ÀïÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏËõ¾Ã¤ÈºÆÅÐÏ¿¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Ë25»î¹çÅÐÈÄ¡£ËÉ¸æÎ¨3.27¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î1Ç¯¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Þ¤Ç1·³¤Ç²á¤´¤¹¤â¡¢³«Ëë¤Ï2·³¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤âÇÈ¤Ë¾è¤êÀÚ¤ì¤º¡¢6»î¹çÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨7.94¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î2Ç¯´Ö¤ÇÄÌ»»31»î¹çÅÐÈÄ¡¢Åêµå²ó¤ò²¼²ó¤ë27²ó2/3¤«¤é¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¸½¾õ¤ÎÃæÆü¤Ï¥µ¥¤¥É±¦ÏÓ¤¬ÉÔºß¡£¤½¤ÎÏÈ¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤Ë°ËÆ£¤¬»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ï²¬ËÜÏÂ¿¿¡Êµð¿Í¡Ë¤ä¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡ÊDeNA¡Ë¤Ê¤É¡¢±¦¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¤¤ë¡£Èà¤é¤òÆå¤®ÅÝ¤·¤Æ¡¢Æ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¢£¹ë²÷¥¹¥¤¥ó¥°¡õÆâÌî¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤ÎÀÐ³À¡¢¥Ñ¤Ç³«²Ö¤Ê¤ë¤«
¡¡¹âÂ´8Ç¯ÌÜ¤ÎÀÐ³À¤Ï¡¢¼òÅÄÆî¹â¤«¤é2016Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÇÃæÆü¤ËÆþÃÄ¡£1998Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢¥í¥Ã¥Æ¤À¤È¼ï»ÔÆÆÚö¤äÎëÌÚ¾¼ÂÁ¡¢ÏÂÅÄ¹¯»ÎÏ¯¤é¤ÈÆ±³ØÇ¯¤À¡£
¡¡¹ë²÷¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤¬»ý¤ÁÌ£¤Î±¦ÂÇ¼Ô¤Ç¡¢ÆâÌî¤ÎÁ´¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ì¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£À¤âÌ¥ÎÏ¡£2Ç¯ÌÜ¤ò½ü¤¡¢ËèÇ¯1·³¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¡¢¼ÂÎÏ¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¤Î¤¬¡¢½àÃÏ¸µ¡¦ÀÄ¿¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2018Ç¯¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡£ÀÐ³À¤Ï¡Ö¤Ï¤ë¤«Ì´µå¾ì¡Ê¹°Á°»Ô±¿Æ°¸ø±àÌîµå¾ì¡Ë¡×¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òÄ¾·â¤¹¤ë¥¢¡¼¥Á¤ò²Í¤±¡¢¸«»öMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â2·³¤ÇÂÇÎ¨3³äÄ¶¡¢10ËÜÎÝÂÇ¶á¤¯¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ëÇ¯¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢1·³¤Ë¾å¤¬¤ë¤ÈÂÇ·â¤Ë³Î¼ÂÀ¤ò·ç¤¤¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·Â³¤±¤¿¡£¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Ï2022Ç¯¡¢50»î¹ç½Ð¾ì¤Ç3ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤³¤Î»þ¤âÂÇÎ¨¤Ï1³äÂæ¡Ê.162¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»öÁ°ÊóÆ»¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢ÀÐ³À¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤ÆÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¡¢¡Ö´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð²½¤±¤ë¡×¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥×¥í9Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÍèµ¨¡¢ËëÄ¥¤ÎÃÏ¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò²Ì¤¿¤¹ÀÐ³À¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]