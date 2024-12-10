東名、新東名で12日夜～13日にかけて降雪の可能性 ネクスコ中日本が冬用タイヤ装着やチェーン携行呼び掛け【交通情報】
ネクスコ中日本によりますと、12月10日から13日にかけ、同社管内の広範囲で降雪が予測されることから、同社では冬用タイヤの装着やチェーンの携行を呼び掛けています。降雪が予想されるのは、次の通りです。
【東名】大井松田IC~裾野IC(12日夜～13日日中)
【新東名】新御殿場IC~御殿場JCT(12日夜～13日日中)
【中部横断道】
【東富士五湖道】全線(12日日中～13日未明、13日夜)
【中央道】伊北IC~瑞浪IC(13日夜) 須玉IC~小淵沢IC(13日夜) 小淵沢IC~諏訪IC(13日夜) 諏訪IC~伊北IC(11日夜～12日未明、13日夜) 大月JCT~河口湖IC(13日夜)
【北陸道】丸岡IC~加賀IC(12日未明、13日未明) 加賀IC~片山津IC(12日未明、12日夜) 片山津IC~金沢西IC(12日未明) 金沢森本IC~小矢部IC(11日夜、12日日中) 小矢部IC~砺波IC(12日日中) 小杉IC~立山IC(11日夜～12日未明、13日未明) 立山IC~魚津IC(11日夜～12日未明)
【長野道】岡谷JCT~安曇野IC(11日夜～12日未明、13日夜)
【舞鶴若狭道】敦賀JCT~若狹美浜IC(12日未明、12日夜)
【東海北陸道】福光IC~小矢部砺波JCT(11日夜、12日日中、13日日中) 五箇山IC~福光IC(11日日中～11日夜、12日日中、13日日中) 白川郷IC~五箇山IC(10日夜～11日夜、12日日中、13日日中～13日夜) 郡上八幡IC~荘川IC(13日夜) 荘川IC~白川郷IC(11日日中～13日夜）
【安房峠道路】全線(10日夜～12日未明、13日夜)
（※日中は午前9時～午後6時、夜間は午後6時～翌日午前9時）
ネクスコ中日本では、高速道路で1代でも自力走行ができない車両が出ると、長時間の渋滞や通行止めにつながる可能性があるとして、外出の際は最新の気象予報や道路交通情報を確認し、高速道路を利用する際は、冬用タイヤの装着やタイヤチェーンの携行を呼び掛けています。