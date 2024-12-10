ネクスコ中日本によりますと、12月10日から13日にかけ、同社管内の広範囲で降雪が予測されることから、同社では冬用タイヤの装着やチェーンの携行を呼び掛けています。降雪が予想されるのは、次の通りです。

【東名】

大井松田IC~裾野IC(12日夜～13日日中)

【新東名】

新御殿場IC~御殿場JCT(12日夜～13日日中)

【中部横断道】

新清水JCT~富沢IC(12日夜)

【東富士五湖道】

全線(12日日中～13日未明、13日夜)

【中央道】

伊北IC~瑞浪IC(13日夜)

須玉IC~小淵沢IC(13日夜)

小淵沢IC~諏訪IC(13日夜)

諏訪IC~伊北IC(11日夜～12日未明、13日夜)

大月JCT~河口湖IC(13日夜)

【北陸道】

丸岡IC~加賀IC(12日未明、13日未明)

加賀IC~片山津IC(12日未明、12日夜)

片山津IC~金沢西IC(12日未明)

金沢森本IC~小矢部IC(11日夜、12日日中)

小矢部IC~砺波IC(12日日中)

小杉IC~立山IC(11日夜～12日未明、13日未明)

立山IC~魚津IC(11日夜～12日未明)

【長野道】

岡谷JCT~安曇野IC(11日夜～12日未明、13日夜)

【舞鶴若狭道】

敦賀JCT~若狹美浜IC(12日未明、12日夜)

【東海北陸道】

福光IC~小矢部砺波JCT(11日夜、12日日中、13日日中)

五箇山IC~福光IC(11日日中～11日夜、12日日中、13日日中)

白川郷IC~五箇山IC(10日夜～11日夜、12日日中、13日日中～13日夜)

郡上八幡IC~荘川IC(13日夜)

荘川IC~白川郷IC(11日日中～13日夜）

【安房峠道路】

全線(10日夜～12日未明、13日夜)

（※日中は午前9時～午後6時、夜間は午後6時～翌日午前9時）

ネクスコ中日本では、高速道路で1代でも自力走行ができない車両が出ると、長時間の渋滞や通行止めにつながる可能性があるとして、外出の際は最新の気象予報や道路交通情報を確認し、高速道路を利用する際は、冬用タイヤの装着やタイヤチェーンの携行を呼び掛けています。