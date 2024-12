【すみっコぐらしあそびスタジオ アリオ札幌】12月20日 オープン

バンダイナムコアミューズメントは、キッズパーク施設「すみっコぐらしあそびスタジオ アリオ札幌」を12月20日にオープンする。

「すみっコぐらしあそびスタジオ アリオ札幌」は、「すみっコぐらし」の世界観の中で“ごっこあそび”が楽しめる施設。2~5歳の未就学児をメインターゲットとしており、2023年4月オープン「すみっコぐらしあそびスタジオ ららぽーと門真(大阪)」、2024年7月オープン「すみっコぐらしあそびスタジオ イオンモール大高(名古屋)」に続く3店舗目、北海道では初めての出店となる。

「すみっコぐらしあそびスタジオ アリオ札幌」について

「すみっコぐらしあそびスタジオ アリオ札幌」では、最新テーマ「わくわくたぴおかコンビニ」のデザインを使用した「お買い物コーナー」のほか、「お寿司屋さん」・「アイス屋さん」など北海道にちなんだ演出が取り入れられている。

また、アリオ札幌のオープンに合わせて、入場券とエプロンを着たあそびスタジオ限定のぬいぐるみがセットになった「オリジナルグッズ付きパック」の販売が開始される。

施設では「お子さま用エプロン」として、ぬいぐるみとおそろいのデザインのエプロンを貸し出してくれるため、よりごっこあそびが楽しめる。

そのほかにも、トランポリンコーナーや3列のすべり台などの新たな遊具や「すみっコぐらし」グッズが購入できる「グッズエリア」も併設され、「すみっコぐらし」の世界観を楽しめる工夫が随所にちりばめられている。

施設内容

本施設は、全身で遊べる“パークエリア”、ままごとが楽しめる“たべものエリア”、「すみっコぐらし」のグッズを購入できる“グッズエリア”の3つのエリアで構成されている。

(1)パークエリア

「すみっコぐらし」のキャラクター「たぴおか」をイメージしたボールプールや、「おばけのナイトパーク」デザインのトランポリンを設置。ボールプールには、インパクトのある3列のすべり台が用意されている。また、オリジナルデザインのドールハウスでは、受付にて貸し出しを行なう「てのりぬいぐるみ」で遊べる。

(2)たべものエリア

2階建ての大型遊具。11月に商品が発売された「わくわくたぴおかコンビニ」テーマのデザインを使用した「お買い物コーナー」や、すみっコたちが迎える部屋でままごと遊びが楽しめる。そのほかにも、「お寿司屋さん」、「ラーメン屋さん」など、北海道にちなんだごっこ遊びが体験できる。

(3)グッズエリア

お土産を買うのにピッタリの「すみっコぐらし」のグッズを取り扱うグッズエリア。キッズパーク施設に入場しない人も購入できる。

入場特典

施設利用時、無料でオリジナルシールが1枚プレゼントされる(子どものみ)。オリジナルシールは、ノーマルシール21種、レアシール6種の全27種類。

「オリジナルグッズ付きパック」が登場

「すみっコぐらしあそびスタジオ アリオ札幌」のオープンに合わせて、通常の入場券のほかに、入場券とぬいぐるみがセットになった「オリジナルグッズ付きパック」が販売される。

販売期間:12月20日(金)~

料金:通常の利用料金+900円

※ぬいぐるみは1個900円で、複数購入することも可能。

【あそびスタジオ限定てのりぬいぐるみ】

オリジナルのてのりぬいぐるみは、すみっコたちがエプロンを着用したデザイン。受付でレンタルもでき、施設内で一緒に遊ぶことができる。なお、既存の2店舗でも販売が開始される。

「お子さま用エプロン」を用意

すみっコたちとおそろいの「お子さま用エプロン」を用意。エプロンを付けることで、ごっこあそびをさらに本格的に楽しむことができる。

エプロンには、「てのりぬいぐるみ」を入れられる内ポケットが付いており、肩紐はてのりぬいぐるみと同じ5色展開。すみっコとペアルックが楽しめる。サイズは、90cm、110cmの2サイズ。

グリーティングイベント

施設のオープンを記念して、「すみっコぐらし」のキャラクター「とかげ」と「ぺんぎん?」のグリーティングイベントが開催される。

・日時:12月21日(土)(1)11時 (2)13時 (3)15時

・会場:アリオ札幌 1F ハーベストコート

各回限定50組まで、キャラクターと一緒に記念撮影をすることができる。詳細は、「すみっコぐらしあそびスタジオ」公式サイトにて発表される。

施設概要

【グリーティングキャラクター】

所在地:〒065-8518 北海道札幌市東区北7条東9丁目2-20 アリオ札幌2F

(移転リニューアルオープンするナムコ、ガシャポンのデパートに併設)

オープン日:12月20日(金) 施設面積 約38坪(約126平方メートル)

営業時間:10時~19時(最終受付18時30分) 電話番号 011-594-8071

【利用料金】

こども(2~12歳):30分 600円 / 延長料金10分 150円

保護者(20歳以上):400円 / 延長料金なし

※保護者の付き添いがないお子さまの入場はできません。

※対象年齢2歳~12歳までのお子さま向けの施設です。大人のみのご入場はできません。

※事前予約制です。ご利用の際は、公式サイトよりご予約ください。

(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.