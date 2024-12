¡Ö¥»¥ó¥«Åìµþ by ¥¯¥ì¥¹¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×Åìµþ±ØÈ¬½Å½§¥¨¥ê¥¢¤Ë¡¢Ä¹´üÂÚºß¤â¤Ç¤­¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë

アスコットグループ最上位のラグジュアリーブランド「クレストコレクション(The Crest Collection)」が日本初進出。ホテル・イン・レジデンス「センカ東京 by クレストコレクション(SEN/KA TOKYO by The Crest Collection)」が、2029年度下半期に東京・八重洲一丁目北地区南街区の新高層ビルに開業予定だ。

アスコット「クレストコレクション」日本初登場

シンガポールを拠点とするアスコットグループは、世界40カ国、230以上の都市にサービスレジデンスやホテルなどを展開。⽇本初登場となる「クレストコレクション」ブランドは、アスコットの中でも最上位に位置するラグジュアリーブランドであり、その土地や建物に紐づいたストーリーに基づくリュクスな滞在体験を提供する。





長期滞在も可能、ラグジュアリーなホテル・イン・レジデンス

なお、アスコットグループとしては、「アスコット丸の内東京」、「オークウッドプレミア東京」に続いて東京駅周辺に開業するのは「センカ東京 by クレストコレクション」が3軒目となる。

「センカ東京 by クレストコレクション」は、東京駅八重洲エリアで東京建物などが推進する「八重洲一丁目北地区第一種市街地再開発事業」に伴い、誕生する高層の新複合施設内にオープン。6階から9階にかけての4フロア展開となり、全92室の客室に加え、日本橋川を望む吹き抜けのラウンジなどを揃える。1泊での利用はもちろん、1カ月や1年単位の長期滞在にも対応可能な設備を整えた最高級のホテル・イン・レジデンスとなる見通しだ。

コンセプトは「江⼾の御⽤呉服店」

「センカ東京 by クレストコレクション」のコンセプトは、「江⼾の御⽤呉服店(ごようごふくだな)」。日本橋や八重洲の街がかつて“呉服町”と呼ばれ江⼾時代将軍のお膝元として栄えたことに由来している。「センカ東京 by クレストコレクション」では、呉服にまつわる⽂化や伝統、技法を、施設計画やサービスにも要素としてふんだんに取り入れていく予定。⽇本の⽂化を象徴するストーリーを通じて、特別なステイを提案する。

【詳細】

センカ東京 by クレストコレクション

開業時期:2029年度下半期

所在地:東京都中央区⼋重洲⼀丁⽬1番地

延べ床⾯積:約7,100

客室数:92室

