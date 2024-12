ウォルト・ディズニー・カンパニーが、第82回ゴールデングローブ賞にて長編映画およびテレビシリーズで多数のノミネートを獲得。

ディズニーが持つコンテンツブランド、スタジオ全体で計35のノミネートを獲得しました。

ウォルト・ディズニー・カンパニーが、第82回ゴールデングローブ賞にて、ウォルト・ディズニー・スタジオのピクサー・アニメーション・スタジオ、マーベル・スタジオ、20世紀スタジオ、サーチライト・ピクチャーズ、ディズニー・テレビジョン・スタジオの20thテレビション、ABCエンターテイメント、FX、FXプロダクションズ、Hulu、マーベル・テレビジョン、サーチライト・テレビジョンなど、ディズニーが持つコンテンツブランド、スタジオ全体で計35のノミネートを獲得。

授賞式は、2025年1月6日(現地時間)に開催される予定です。

ディズニーの動画配信プラットフォームであるディズニープラスとHuluは、合計23部門でノミネートされています。

中でも第76回エミー賞にて史上最多となる18部門を受賞し、世界中で注目を集め続けるFXが手掛ける『SHOGUN 将軍』は、主演の真田広之が日本人初の主演男優賞を含む、合計4つのノミネートを獲得。

同じくFXの『一流シェフのファミリーレストラン』シーズン 3はテレビ部門最多の5部門にノミネートを達成。

ディズニープラスは、マーベル・テレビジョンの『アガサ・オール・アロング』を含む4部門でノミネートされました。

映画部門では、現在大ヒット公開中で今年洋画 No.1のヒットスタートを記録している『モアナと伝説の海 2』はアニメーション映画賞へのノミネートを果たしました。

さらに『インサイド・ヘッド 2』は同じくアニメーション映画賞と興行成績賞(シネマティック・ボックスオフィス・アチーブメント)の2部門にてノミネート。

『エイリアン:ロムルス』と『デッドプール&ウルヴァリン』も興行成績賞にノミネートされました。

2024年に設立30周年を迎えたサーチライト・ピクチャーズ作品も優れた結果を残し、合計10部門でノミネート。

主演のティモシー・シャラメ氏が若き日のボブ・ディランを熱演する『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』が映画部門の作品賞(ドラマ部門)他計3部門にノミネート、またジェシー・アイゼンバーグ氏が監督・脚本・製作・主演を務める『リアル・ペイン〜心の旅〜』は作品賞(ミュージカル・コメディ部門)他計4部門にノミネート。

同スタジオでは、ティモシー・シャラメ氏(『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』)、ジェシー・アイゼンバーグ氏(『リアル・ペイン〜心の旅〜』)、ジェシー・プレモンス氏(『憐れみの3章』)が主演男優賞にノミネートされ、エイミー・アダムス氏(『ナイトビッチ』)は主演女優賞にノミネート。

助演男優賞には、キーラン・カルキン氏(『リアル・ペイン〜心の旅〜』)、エドワード・ノートン氏(『名もなき者』)、ディエゴ・ルナ氏(サーチライト・テレビジョン『ラ・マキーナ 崖っぷちのボクサー』)がノミネートされ、同スタジオ作品への注目が高まります。

ウォルト・ディズニー・カンパニー「第82回ゴールデングローブ賞」主なノミネート作品

『一流シェフのファミリーレストラン』シーズン 3|FX/Hulu/FX プロダクションズ5部門ノミネートディズニープラスで配信中• テレビ部門 作品賞(ミュージカル・コメディ部門)• テレビ部門 主演男優賞(ミュージカル・コメディ部門)/ ジェレミー・アレン・ホワイト• テレビ部門 主演女優賞(ミュージカル・コメディ部門)/ アイオウ・エディバリー• テレビ部門 助演男優賞 エボン・モス=バクラック• テレビ部門 助演女優賞 ライザ・コロン=ザヤス『リアル・ペイン〜心の旅〜』|サーチライト・ピクチャーズ4部門ノミネート2025年1月31日(金)劇場公開• 映画部門 作品賞(ミュージカル/コメディ部門)• 映画部門 脚本賞• 映画部門 主演男優賞(ミュージカル/コメディ部門)/ ジェシー・アイゼンバーグ• 映画部門 助演男優賞 キーラン・カルキン『SHOGUN 将軍』|FX/Hulu/FX プロダクションズ4部門ノミネートディズニープラスで配信中• テレビ部門 作品賞(ドラマ部門)• テレビ部門 主演男優賞(ドラマ部門)/ 真田広之• テレビ部門 主演男賞賞(ドラマ部門)/ アンナ・サワイ• テレビ部門 助演男賞賞 浅野忠信『マーダーズ・イン・ビルディング』シーズン 3|Hulu/20世紀テレビジョン4部門ノミネートディズニープラスで配信中• テレビ部門 作品賞(ミュージカル・コメディ部門)• テレビ部門 主演男優賞(ミュージカル・コメディ部門)/ スティーブ・マーティン• テレビ部門 主演男優賞(ミュージカル・コメディ部門)/ マーティン・ショート• テレビ部門 主演男優賞(ミュージカル・コメディ部門)/ セレナ・ゴメス『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』|サーチライト・ピクチャーズ3部門ノミネート2025年2月28日(金)劇場公開• 映画部門 作品賞(ドラマ部門)• 映画部門 主演男優賞(ドラマ部門)/ ティモシー・シャラメ• 映画部門 助演男優賞/ エドワード・ノートン『インサイド・ヘッド 2』|ピクサー・アニメーション・スタジオ / ウォルト・ディズニー・スタジオ2部門ノミネートディズニープラスで配信中• 映画部門 アニメーション映画賞• 映画部門 興行成績賞(シネマティック・ボックスオフィス・アチーブメント)『憐れみの3章』|サーチライト・ピクチャーズ1部門ノミネート• 映画部門 主演男優賞(ミュージカル/コメディ部門)/ ジェシー・プレモンス『エイリアン:ロムルス』|20世紀スタジオ1部門ノミネート• 映画部門 興行成績賞(シネマティック・ボックスオフィス・アチーブメント)『デッドプール&ウルヴァリン』|マーベル・スタジオ / 20世紀スタジオ / ウォルト・ディズニー・スタジオ1部門ノミネートディズニープラスで配信中• 映画部門 興行成績賞(シネマティック・ボックスオフィス・アチーブメント)『ナイトビッチ』|サーチライト・ピクチャーズ1 部門ノミネート• 映画部門 主演女優賞(ミュージカル/コメディ部門)/ エイミー・アダムス『モアナと伝説の海 2』|ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ / ウォルト・ディズニー・ピクチャーズ1部門ノミネート劇場公開中• 映画部門 アニメーション映画賞『アガサ・オール・アロング』|マーベル・テレビジョン / ディズニープラス1部門ノミネートディズニープラスで配信中• テレビ部門 主演女優賞(ミュージカル/コメディ部門)/ キャスリン・ハーン『ラ・マキーナ 崖っぷちのボクサー』 | Hulu / サーチライト・テレビジョン1部門ノミネートディズニープラスで配信中• テレビ部門 テレビ助演男優賞(ドラマ部門)/ ディエゴ・ルナ

大ヒット公開中のウォルト・ディズニー・アニメーションスタジオ最新作『モアナと伝説の海 2』からFXが手掛ける『SHOGUN 将軍』まで、多数のノミネートを獲得。

ウォルト・ディズニー・カンパニーが獲得した「第82回ゴールデングローブ賞」ノミネート作品の紹介でした。

