【2024年 Google 検索ランキング】12月10日 発表

Googleは、「2024年 Google 検索ランキング」を12月10日に発表した。

「2024年 Google 検索ランキング」は2024年中にGoogle 検索で昨年と比較し急上昇したキーワードで、今年の話題や流行を反映したランキング。調査対象期間は2024年1月1日~11月20日となっている。

ランキングでは「急上昇ランキング」、「人物」、「〇〇とは」、「オリンピック」、「鼻歌検索」、「映画」、「ドラマ」、「アニメ」、「ゲーム」の項目が公開。

「ゲーム」では10月30日にリリースされた「ポケポケ(Pokémon Trading Card Game Pocket)」が1位を獲得。2位には「ゼンレスゾーンゼロ」、3位に「鳴潮」などのがランクインし、ファミコン用RPG「ドラゴンクエストIII」のリメイク作品「ドラゴンクエストIII そして伝説へ...」が6位となった。その他「アニメ」では「マッシュル-MASHLE-」が1位を獲得。2位には「ダンダダン」、3位に「怪獣8号」とジャンプ作品がランクインしている。

このほかGoogleでは、「ドジャース」が1位となった「急上昇ランキング」や、都道府県の検索ランキングなどを発表している。

□「2024年 Google 検索ランキング」

