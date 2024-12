『スティーヴン・スピルバーグ IMAX映画祭』予告編

スティーヴン・スピルバーグ監督の大ヒット映画「ジョーズ」「E.T.」「ジュラシック・パーク 3D」が、2025年1月10日より順次、全国のIMAXシアターで公開されることが決まった。いずれの作品も、国内でIMAX上映されるのは初めて。また「ジュラシック・パーク」が3D上映されるのも今回が初となる。配給は東宝東和。

上映スケジュール

「ジョーズ」:2025年1月10日~

「E.T.」:2025年1月24日~

「ジュラシック・パーク 3D」:2025年1月31日~

「ジョーズ」(1975)

A UNIVERSAL PICTURE (C)2024, 1975 UNIVERSAL STUDIOS

平和な海水浴場に、巨大な人喰いザメが突如現れる。だが、市長が観光地としての利益を優先したため犠牲者が増え、人々はパニックに陥っていく。そんな中、3人の男たちがサメと戦うために立ち上がる――

監督はスティーヴン・スピルバーグ。原作はピーター・ベンチリー。音楽はジョン・ウィリアムズ。出演はロイ・シャイダー、ロバート・ショー、リチャード・ドレイファスほか。

「E.T.」(1982)

A UNIVERSAL PICTURE (C)2024, 1982 UNIVERSAL STUDIOS

ある夜、森にUFOが着陸。300万光年の彼方からやって来た宇宙人たちは、追いかけてきた人間に気づき離陸するが、一人だけ置き去りにされる。10歳の少年エリオットが宇宙人をかくまい、彼をE.T.と呼び友情を結んでいく──

監督はスティーヴン・スピルバーグ。脚本はメリッサ・マティスン、音楽はジョン・ウィリアムズ。出演はディー・ウォーレス、ヘンリー・トーマス、ピーター・コヨーテ、ロバート・マクノートン、ドリュー・バリモアほか。

「ジュラシック・パーク 3D」(1992)

TM & (C) 2024, 1992 UNIVERSAL CITY STUDIOS, INC. & AMBLIN ENTERTAINMENT, INC.

コスタリカの沖合に浮かぶ小さな島に、DNAから遺伝子工学によって再生された恐竜たちが生息するジュラシック・パークが完成する。オープンを前に、古生物学者らコンサルタントのグループと、オーナーの二人の孫がテストツアーに招かれる──

監督はスティーヴン・スピルバーグ。原作はマイケル・クライトン、音楽はジョン・ウィリアムズ。出演はサム・ニール、ローラ・ダーン、ジェフ・ゴールドブラムほか。