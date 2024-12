歌手の大黒摩季(54)が10日、インスタグラムを更新。9日に77歳で亡くなったフリーアナウンサー小倉智昭さんとの思い出をつづった。

大黒は「とくダネ!最終回より」と記された、小倉さんとのツーショット写真を添え「小倉さん、心から心からお疲れ様でした 今日は珍しく朝起きて清々しい晴れだからベランダで薔薇たちとゆっくり揺れてようと、coffeeメーカーをセットして 谷原章ちゃんの甘い声とアマタツ〜〜!!さんの元気な声を聞こうと『めざまし8』つけたらあまりのショックに踞り哀しくて悲しくてやるせなくて苦しくて胸が張り裂けそうで・・・」と突然の訃報に、悲嘆にくれる様子をうかがわせた。

「メディアの父 愛しいひとが逝ってしまった そして私はこれから誰に甘えればいいの 丸裸で信じられる素直に頼れる人のいない世界はまた闇の中に戻ってしまうよ どうして私の大切な人から早く逝ってしまうの・・・」と憂い「最後のコメントは『癌の野郎があちこちで悪さして最近は痛みも強い そろそろ摩季ちゃんのパワーも必要になってきたから仕事やり抜いてリフォームしたミュージアム 秘密基地に年明けゆっくり遊びにおいでね』また会えると信じていたから覚悟などできていなかったし その言葉鵜呑みにしてすぐに会いに行けなかった。。。」と再会の約束をしていたことを明かした。

「小倉さんがこの虚構の世界に 世の中に真実の大切さ 自分の言葉を持つことの大切さ 人を信じているからこそ人の何倍も優しくて繊細だからこそ本気で意見が言える真の強さ教えてくれました 小倉さんが大好きだった The Rose 一生歌っていくね 来世もどうか一番に会えますように 最上級のありがとう Beloved, to the legend forever 摩季」と小倉さんへの感謝の言葉で投稿を結んだ。