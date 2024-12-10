　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42701.99　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41299.21　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40757.88　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40327.20　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
40090.85　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39910.55　　新値三本足陽転値
39896.42　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39823.96　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39423.81　　ボリンジャー:＋1σ(13週)

39367.58　　★日経平均株価10日終値

39320.72　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39256.68　　6日移動平均線
38984.77　　均衡表転換線(週足)
38842.82　　均衡表基準線(日足)
38817.48　　25日移動平均線
38759.62　　均衡表雲上限(日足)
38756.78　　13週移動平均線
38716.96　　均衡表転換線(日足)
38685.43　　200日移動平均線
38493.64　　26週移動平均線
38383.02　　75日移動平均線
38314.24　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38089.75　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37811.01　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37752.61　　均衡表雲下限(日足)
37567.68　　均衡表雲上限(週足)
37422.71　　ボリンジャー:-2σ(13週)
37307.77　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37090.85　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36791.45　　均衡表基準線(週足)
36755.68　　ボリンジャー:-3σ(13週)
35787.71　　均衡表雲下限(週足)
35688.07　　ボリンジャー:-2σ(26週)
34285.28　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　76.74(前日77.25)
ST.Slow(9日)　　78.81(前日82.85)

ST.Fast(13週)　 71.59(前日70.15)
ST.Slow(13週)　 66.52(前日66.04)

［2024年12月10日］

株探ニュース