

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42701.99 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41299.21 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40757.88 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40327.20 ボリンジャー:＋3σ(25日)

40090.85 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39910.55 新値三本足陽転値

39896.42 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39823.96 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39423.81 ボリンジャー:＋1σ(13週)



39367.58 ★日経平均株価10日終値



39320.72 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39256.68 6日移動平均線

38984.77 均衡表転換線(週足)

38842.82 均衡表基準線(日足)

38817.48 25日移動平均線

38759.62 均衡表雲上限(日足)

38756.78 13週移動平均線

38716.96 均衡表転換線(日足)

38685.43 200日移動平均線

38493.64 26週移動平均線

38383.02 75日移動平均線

38314.24 ボリンジャー:-1σ(25日)

38089.75 ボリンジャー:-1σ(13週)

37811.01 ボリンジャー:-2σ(25日)

37752.61 均衡表雲下限(日足)

37567.68 均衡表雲上限(週足)

37422.71 ボリンジャー:-2σ(13週)

37307.77 ボリンジャー:-3σ(25日)

37090.85 ボリンジャー:-1σ(26週)

36791.45 均衡表基準線(週足)

36755.68 ボリンジャー:-3σ(13週)

35787.71 均衡表雲下限(週足)

35688.07 ボリンジャー:-2σ(26週)

34285.28 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 76.74(前日77.25)

ST.Slow(9日) 78.81(前日82.85)



ST.Fast(13週) 71.59(前日70.15)

ST.Slow(13週) 66.52(前日66.04)



［2024年12月10日］



株探ニュース

