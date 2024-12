現地時間12月9日、第82回ゴールデン・グローブ賞のノミネーションが発表され、今年のカンヌ映画祭で注目を集めたジャック・オーディアール監督の『Emilia Pérez(原題)』が最多10部門に候補入りを果たした。本作は、性転換手術を受ける麻薬カルテルのボスを主人公にした作品。ミュージカル/コメディ部門作品賞ほか、監督賞、カーラ・ソフィア・ガスコンの主演女優賞、ゾーイ・サルダナとセレーナ・ゴメスの助演女優賞、脚本賞などにノミネートされた。セレーナはドラマ『マーダーズ・イン・ビルディング』で<テレビの部>でも主演女優賞候補となっており、Wノミネートとなった。

次点となったのは、ブラディ・コーベット監督が、ホロコーストを生き延びアメリカへと渡ったハンガリー系ユダヤ人建築家の苦悩を描いた『ブルータリスト』。作品賞(ドラマ部門)とエイドリアン・ブロディの主演男優賞、フェリシティ・ジョーンズの助演女優賞、ガイ・ピアースの助演男優賞など7部門で候補入りを果たした。また、昨年から導入されたヒット作を称えるシネマティック&ボックスオフィス・アチーブメント(興行成績賞)には、『エイリアン:ロムルス』や『ビートルジュース ビートルジュース』、『デッドプール&ウルヴァリン』、『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』などが候補となっている。授賞式は2025年1月5日に開催される予定。<映画の部>主な候補者・候補作品は以下の通り。■作品賞(ドラマ)『ブルータリスト』『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』『教皇選挙』『デューン 砂の惑星PART2』『Nickel Boys(原題)』『セプテンバー5』■作品賞(コメディ&ミュージカル)『ANORA アノーラ』『チャレンジャーズ』『Emilia Pérez(原題)』『リアル・ペイン〜心の旅〜』『The Substance(原題)』『ウィキッド ふたりの魔女』■主演女優賞(ドラマ)パメラ・アンダーソン『The Last Showgirl(原題)』アンジェリーナ・ジョリー『Maria(原題)』ニコール・キッドマン『ベイビーガール』ティルダ・スウィントン『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』フェルナンダ・トーレス『I’m Still Here(原題)』ケイト・ウィンスレット『Lee(原題)』■主演男優賞(ドラマ)エイドリアン・ブロディ『ブルータリスト』ティモシー・シャラメ『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』ダニエル・クレイグ『Queer(原題)』コールマン・ドミンゴ『Sing Sing(原題)』レイフ・ファインズ『教皇選挙』セバスチャン・スタン『アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方』■主演女優賞(コメディ&ミュージカル)エイミー・アダムス『Nightbitch(原題)』シンシア・エリヴォ『ウィキッド ふたりの魔女』カルラ・ソフィア・ガスコン『Emilia Pérez(原題)』マイキー・マディソン『ANORA アノーラ』デミ・ムーア『The Substance(原題)』ゼンデイヤ『チャレンジャーズ』■主演男優賞(コメディ&ミュージカル)ジェシー・アイゼンバーグ『リアル・ペイン〜心の旅〜』ヒュー・グラント『Heretic』ガブリエル・ラベル『Saturday Night(原題)』ジェシー・プレモンス『憐れみの3章』グレン・パウエル『ヒットマン』セバスチャン・スタン『A Different Man(原題)』■助演女優賞セレーナ・ゴメス『Emilia Pérez(原題)』アリアナ・グランデ『ウィキッド ふたりの魔女』フェリシティ・ジョーンズ『ブルータリスト』マーガレット・クアリー『The Substance(原題)』イザベラ・ロッセリーニ『教皇選挙』ゾーイ・サルダナ『Emilia Pérez(原題)』■助演男優賞ユーラ・ボリソフ『ANORA アノーラ』キーラン・カルキン『リアル・ペイン〜心の旅〜』エドワード・ノートン『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』ガイ・ピアース『ブルータリスト』ジェレミー・ストロング『アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方』デンゼル・ワシントン『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』■監督賞ジャック・オーディアール『Emilia Pérez(原題)』ショーン・ベイカー『ANORA アノーラ』エドワード・ベルガー『教皇選挙』ブラディ・コーベット『ブルータリスト』コラリー・ファルジャ『The Substance(原題)』パヤル・カパディア『All We Imagine as Light(原題)』■脚本賞ジャック・オーディアール『Emilia Pérez(原題)』ショーン・ベイカー『ANORA アノーラ』ブラディ・コーベット、モナ・ファストヴォルド『ブルータリスト』ジェシー・アイゼンバーグ『リアル・ペイン〜心の旅〜』コラリー・ファルジャ『The Substance(原題)』ピーター・ストローハン『教皇選挙』■非英語作品賞『All We Imagine as Light(原題)』(アメリカ、フランス、インド)『Emilia Pérez(原題)』(フランス)『The Girl with the Needle(原題)』(ポーランド、スウェーデン、デンマーク)『I’m Still Here(原題)』(ブラジル)『The Seed of the Sacred Fig(原題)』(アメリカ、ドイツ)『Vermiglio(原題)』(イタリア)■アニメ映画賞『Flow』『インサイド・ヘッド2』『Memoir of a Snail(原題)』『モアナと伝説の海2』『ウォレスとグルミット 仕返しなんてコワくない!』『野生の島のロズ』■シネマティック&ボックスオフィス・アチーブメント(興行成績賞)『エイリアン:ロムルス』『ビートルジュース ビートルジュース』『デッドプール&ウルヴァリン』『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』『インサイド・ヘッド2』『ツイスターズ』『ウィキッド ふたりの魔女』『野生の島のロズ』