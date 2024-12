和歌山県産牛乳を使用！紀伊観光物産『パンダみるくダクワーズ・みるくバターサンド』

紀伊観光物産は、『パンダみるくダクワーズ・みるくバターサンド』を和歌山県内の取扱店舗並びにオンラインストア(Pay ID)にて2024年11月16日(土)より販売中。

紀伊観光物産『パンダみるくダクワーズ・みるくバターサンド』

パンダみるくバターサンド

価格 :880円(税込) 4個入

販売箇所:大型総合観光施設・和歌山各旅館

ホテル売店・道の駅・SA・PA・駅売店

■新商品の概要

和歌山の人気者であるパンダをモチーフにしたデザインが施されており、子供たちにも大人気で家族みんなで楽しむことができます。

みるくダクワーズはフランス発祥のデザートで、軽やかな食感と甘さが特徴的なスイーツ。

みるくバターサンドクッキーは、クリーミーでリッチな味わいが特徴で多くの人々に愛されています。

和歌山県産の牛乳のクリーミーさがしっかりと感じられ、どこか懐かしさを感じさせる味わいで、和歌山を訪れる際の手土産や贈り物として最適です。

