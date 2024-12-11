°¦¸¤¡Ö¥Þ¥ë¡×¤Î¸ý¸µ¤Ë¤Ç¤¤â¤Î¡¡»ô¤¤¼ç¤â¥ï¥ó¥³¤â¡¢¤½¤·¤Æ¥Ë¥ã¥ó¥³¤â·ò¹¯¤¬°ìÈÖ¡ª
¡¡¥Þ¥ë¤È°ì½ï¤Ë¥½¥Õ¥¡¤Ç¥´¥í¥´¥í¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£¸ý¸µ¤«¤é¥Ù¥í¥ó¤ÈÀå¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥â¥Î¤¬¿â¤ì²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¶ÄÅ·¡ª
¡¡¼Â¤Ï¤½¤Î¿ôÆüÁ°¤«¤é¡¢¤ä¤äº¸¤Î¸ý¸µ¤¬¼ð¡Ê¤Ï¡Ë¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¨¤Ã¤Æ¤â¤¤¤ä¤¬¤é¤Ê¤¤¤·¡¢ÄË¤¬¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¤³¤Î¤È¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ä¹¤µ¤âÉý¤â1.5Ñ¤Û¤É¤ÎÀÖ¤¤¥â¥Î¤¬¸ý¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²æËý¶¯¤¤¥Þ¥ë
¡Ö¥Þ¥ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤ª¸ý¡¢¸«¤»¤Æ¡×¤È¿¨¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À¥Þ¥ë¤ÏÄË¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÆ°Êª°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼ÀÖºä¡×¤ËÅÅÏÃ¡£¤½¤ÎÆü¤ÎÆâ¤ËÍ½Ìó¤¬¤È¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢À¾ÅÄ½ãÊ¿±¡Ä¹¤Î¸µ¤òË¬¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÉÂ±¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥Þ¥ë¤ÏÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÀèÀ¸¤Ë¸ý¤ò¿¨¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê·ù¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡²þ¤á¤Æ»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥ë¤ÏËÜÅö¤Ë²æËý¶¯¤¤»Ò¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼Êø²õ¤Ç¡ØWonderful Dogs¡Ù¤µ¤ó¤ËÊÝ¸î¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¡¢¤¤¤Þ¤è¤ê2.5Ô¤ÏÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤È¤Ê¤·¤¤»Ò¡×¡Ö¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤«¤é¥±¡¼¥¸¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ò¡×¤ÈÂåÉ½¤Î´äÊ¥Í§µª¤µ¤ó¤«¤éÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤â¤Þ¤¿»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤É¤ì¤À¤±°¤¤´Ä¶¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð»º¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤È¹Í¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤â¶»¤¬ÄË¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¡¢¤«¤ï¤¤¤¤½÷¤Î»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤ÈÁÛÁü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë²æËý¶¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢Î¾´ã¤ÎÇòÆâ¾ã¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ö°ÂÉôÆ°ÊªÉÂ±¡¡×¤Ç¤â¤¤¤Ä¤â´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢´ãÆâ¥ì¥ó¥º¤¬¤º¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·×£³²óÆþ±¡¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢£³²ó¤È¤â¥±¥í¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥ë¤ÈÎ¥¤ì¤ë¤È¤¤Ë»ä¤Î¤Û¤¦¤¬µã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤É¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ï´¨¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤»¤¤¤«¡¢°ìÆüÃæ¡¢»ä¤Î¤½¤Ð¤òÎ¥¤ì¤º¡¢¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤Ë¼«ÎÏ¤Ç¾å¼ê¤Ë¤¯¤ë¤Þ¤ê¡¢¿²¤ë¤È¤¤â»ä¤ÎÂ¸µ¤Ç¿²¤¿¤ê¡¢Æ¬¤Î¤Û¤¦¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¡¢²Ä°¦¤µ¤¬ÇÜÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ë¤Î¸ý¤«¤é¿â¤ì²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»õ·Ô¤Ëº¬¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Ëã¿ì¤ò¤·¤Æ½üµî¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÎÉÂÍý¸¡ºº¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÎÉÀ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¡£
¡¡ÅöÆü¤À¤±¸ý¸µ¤¬¾¯¤·¼ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍâÆü¤Ë¤Ï¤½¤ì¤â¼ý¤Þ¤ê¡¢¥Þ¥ë¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥±¥í¥Ã¤È¤·¤¿´é¤Ç¡¢¤½¤ì¤«¤é£±½µ´Ö¡¢·è¤á¤é¤ì¤¿¤ªÌô¤ò°û¤ó¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·ò¹¯¤¬°ìÈÖ¡ª
¡¡¥¢¥Ë¥³¥à¤ÎÊÝ¸±¤ò»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢50%¤âÊÝ¸±¤¬¤¤¤¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¬Æ®ÉÂÃæ¤Ï¡¢³Î¤«£±Ëü±ß¤ÎÃÍ°ú¤¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ²±¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜÅö¤ËËÜÅö¤ËÄÌ±¡Èñ¤ä¼£ÎÅÂå¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ²±¤¬¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡¡°ÊÁ°¡¢¡Ø¥Í¥×¥ê¡¼¥°¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢¡Ö¸¤¤äÇ¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÖ¡¢¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¯¥¤¥º¤¬¤¢¤ê¡¢²óÅú¤Ë¤è¤Ã¤Æ±ß¥°¥é¥Õ¤Ë¹àÌÜ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤¦»ä¤Ï¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¡Ö°åÎÅÈñ¡ª¡×¤È¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¶«¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î²óÅú¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¨¥µÂå¡×¡ÖÍÎÉþÂå¡×¡Ö¥Û¥Æ¥ëÂå¡×¤Ê¤É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤é¤·¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤éÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ò¶´¤à¤Î¤Ç¡¢¥ï¥ó¥³¤ä¥Ë¥ã¥ó¥³¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢³«¤¤¤Æ¤¤¤ëÆ°ÊªÉÂ±¡¤òÃµ¤¹¤Î¤â°ì¶ìÏ«¤Ç¤¹¤·¡¢Ìë´ÖÎÁ¶â¤Î¤è¤¦¤ËÄÌ¾ï¤è¤ê¤â¹â¤¤¼£ÎÅÈñ¤äÆþ±¡Èñ¤¬¤«¤«¤ë¥±¡¼¥¹¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¼«¿È¤âºòÇ¯Íè¡¢Æþ±¡¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Àè·î¤ÏÎ®¹Ô¤Î¥Þ¥¤¥³¥×¥é¥º¥ÞÇÙ±ê¤ËØí´µ¡Ê¤ê¤«¤ó¡Ë¤·¤¿¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¤·¤Ä¤³¤¤ºÁ¹ü¿À·ÐÄË¤¬Á´¤¯¼£¤é¤º¡¢¥³¥³¤ä¥Þ¥ë¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡£
¡¡»ô¤¤¼ç¤â¥ï¥ó¥³¤â¡¢¤½¤·¤Æ¥Ë¥ã¥ó¥³¤â·ò¹¯¤¬°ìÈÖ¡ª
¡¡³§ÍÍ¡¢¤¯¤ì¤°¤ì¤â¤´¼«°¦¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¾¯¤·Áá¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¼¡²ó¤Ï£±·î14Æü¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡Ë
¡ÚÁ°¤Î²ó¡Û°ì¼þ´÷¤È¤Ê¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Þ¤Ç¤¢¤È£±¥«·îÈ¾¡¡Æú¤Î¶¶¤òÅÏ¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ë´ó¤»¤ë»×¤¤