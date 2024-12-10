明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・法人企業景気予測調査
０８：５０ 日・国内企業物価指数
２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２２：３０ 米・消費者物価指数
※米・１０年物国債入札
※日・「セミコン・ジャパン２０２４」開催（１３日まで）
○決算発表・新規上場など
決算発表：モロゾフ<2217>，くら寿司<2695>，テンポスＨＤ<2751>，ファーマＦ<2929>，アゼアス<3161>，ＧＡテクノ<3491>，アセンテック<3565>，ザッパラス<3770>，ｇｕｍｉ<3903>，神島化<4026>，ステムリム<4599>，モイ<5031>，エニーカラー<5032>，巴工業<6309>，ベストワン<6577>，ハウテレ<7064>，シルバライフ<9262>
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・法人企業景気予測調査
０８：５０ 日・国内企業物価指数
２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２２：３０ 米・消費者物価指数
※米・１０年物国債入札
※日・「セミコン・ジャパン２０２４」開催（１３日まで）
○決算発表・新規上場など
決算発表：モロゾフ<2217>，くら寿司<2695>，テンポスＨＤ<2751>，ファーマＦ<2929>，アゼアス<3161>，ＧＡテクノ<3491>，アセンテック<3565>，ザッパラス<3770>，ｇｕｍｉ<3903>，神島化<4026>，ステムリム<4599>，モイ<5031>，エニーカラー<5032>，巴工業<6309>，ベストワン<6577>，ハウテレ<7064>，シルバライフ<9262>
出所：MINKABU PRESS