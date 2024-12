BetaNewsは12月8日(米国時間)、「Microsoft brings big change to Windows 11’s battery indicator making it even more useful」において、Windows 11のバッテリーアイコンが進化したと伝えた。まだ開発中の機能だが、現行の白黒表示から視認しやすいカラー表示に切り替わるという。Microsoft brings big change to Windows 11’s battery indicator making it even more useful