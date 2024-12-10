第77回全日本バレーボール高等学校選手権大会の出場校｜組み合わせ｜試合日程｜放送・配信予定

第77回全日本バレーボール高等学校選手権大会、ジャパネット杯春の高校バレー2025が2025年1月5日（日）から開催される。

春の高校バレー2025は2024年9月から11月に行われた都道府県代表決定戦を経て各都道府県を代表する男女計104チームが出場する。北海道、神奈川、大阪は2校、東京都は3校出場することができる。また、今大会は春の高校バレー2020で東山高校を優勝に導き日本代表でも活躍しているサントリーサンバーズ大阪の髙橋藍が春の高校バレースペシャルサポーターを務める。

男子は3連覇を狙う東京代表の駿台学園高校を筆頭に、インターハイ準優勝の東福岡高校や、熾烈な京都代表決定戦を勝ち上がってきた洛南高校が注目だろう。女子は連覇を狙う前回王者の就実高校や、インターハイ2024を制した金蘭会高校に注目だ。

また、男子は北海道第2代表の札幌大谷高校や広島代表の瀬戸内高校、女子は北海道第1代表の旭川志峯高校や埼玉代表の狭山ヶ丘高校、石川代表の日本航空石川高校、長崎代表の西彼杵高校、宮崎代表の日南学園高校など初出場チームの躍動に期待だ。

この記事では、第77回全日本バレーボール高等学校選手権大会、ジャパネット杯春の高校バレー2025に出場するチームと組み合わせ、日程、視聴方法について紹介していく。

出場校



【男子出場校】

北海道第1：北海道科学大学高校（2年連続7回目）

北海道第2：札幌大谷高校（初出場）

青森：弘前工業高校（5年連続45回目）

秋田：雄物川高校（30年連続30回目）

岩手：一関修紅高校（2年ぶり15回目）

山形：山形城北高校（10年ぶり3回目）

宮城：東北高校（3年連続33回目）

福島：郡山北工業高校（2年連続12回目）

茨城：土浦日大高校（3年連続15回目）

栃木：足利大付属高校（6年連続44回目）

群馬：高崎高校（26年ぶり3回目）

埼玉：埼玉栄高校（3年ぶり10回目）

千葉：習志野高校（18年連続41回目）

東京第1：駿台学園高校（15年連続17回目）

東京第2：駒澤大学高校（2年連続41回目）

東京第3：東亜学園（2年連続40回目）

神奈川第1：川崎橘高校（2年連続21回目）

神奈川第2：慶應義塾高校（2年ぶり5回目）

新潟：東京学館新潟高校（2年連続16回目）

富山：高岡第一高校（4年連続23回目）

石川：小松大谷高校（3年連続4回目）

福井：福井工大附福井（7年連続48回目）

山梨：日本航空高校（23年連続23回目）

長野：松本国際高校（2年ぶり12回目）

岐阜：大垣日大高校（33年ぶり5回目）

静岡：浜松修学舎高校（2年連続2回目）

愛知：星城高校（2年連続18回目）

三重：松阪工業高校（10年連続42回目）

滋賀：近江高校（22年連続40回目）

京都：洛南高校（2年連続25回目）

大阪第1：昇陽高校（3年連続3回目）

大阪第2：清風高校（10年連続32回目）

兵庫：市立尼崎高校（26年連続37回目）

奈良：天理高校（2年ぶり11回目）

和歌山：開智高校（30年連続30回目）

鳥取：鳥取中央育英高校（8年連続8回目）

島根：松江工業高校（4年連続23回目）

岡山：金光学園高校（2年連続5回目）

広島：瀬戸内高校（初出場）

山口：高川学園高校（10年連続13回目）

徳島：徳島科学技術高校（2年連続7回目）

香川：多度津高校（5年ぶり6回目）

愛媛：新田高校（2年連続18回目）

高知：高知商業高校（9年ぶり35回目）

福岡：東福岡高校（14年連続16回目）

佐賀：佐賀商業（7年ぶり31回目）

長崎：鎮西学院高校（3年ぶり2回目）

熊本：鎮西高校（16年連続37回目）

大分：大分南高校（2年連続4回目）

宮崎：都城工業高校（3年連続40回目）

鹿児島：川内商工高校（4年連続5回目）

沖縄：西原高校（3年連続28回目）

【女子出場校】

北海道第1：旭川志峯高校（初出場）

北海道第2：札幌山の手高校（3年連続16回目）

青森：青森西高校（8年連続21回目）

秋田：秋田令和高校（3年連続4回目）

岩手：盛岡誠桜高校（4年連続29回目）

山形：米沢中央高校（5年連続14回目）

宮城：古川学園高校（20年連続45回目）

福島：郡山女子大学付属高校（9年連続26回目）

茨城：日本ウェルネス高校（2年ぶり2回目）

栃木：国学院栃木高校（2年連続28回目）

群馬：健大高崎高校（2年連続7回目）

埼玉：狭山ヶ丘高校（初出場）

千葉：習志野高校（2年連続17回目）

東京第1：下北沢成徳高校（2年連続22回目）

東京第2：八王子実践高校（10年連続47回目）

東京第3：共栄学園高校（6年連続29回目）

神奈川第1：横浜隼人高校（3年連続4回目）

神奈川第2：大和南高校（3年ぶり16回目）

新潟：長岡商業高校（2年連続16回目）

富山：富山第一高校（2年連続16回目）

石川：日本航空石川高校（初出場）

福井：福井工大附福井高校（4年連続10回目）

山梨：帝京第三高校（2年連続5回目）

長野：都市大塩尻高校（7年連続12回目）

岐阜：岐阜第一高校（2年ぶり2回目）

静岡：静岡県富士見高校（12年連続17回目）

愛知：人間環境大附岡崎高校（3年ぶり46回目）

三重：津商業高校（4年ぶり19回目）

滋賀：近江兄弟社高校（4年連続16回目）

京都：京都橘（4年連続27回目）

大阪第1：金蘭会高校（14年連続14回目）

大阪第2：大阪国際高校（2年連続25回目）

兵庫：兵庫大附須磨ノ浦高校（10年ぶり14回目）

奈良：奈良文化高校（2年ぶり8回目）

和歌山：開智高校（30年連続30回目）

鳥取：岩美高校（3年連続6回目）

島根：安来高校（6年連続41回目）

岡山：就実学園高校（11年連続48回目）

広島：進徳女子高校（4年連続13回目）

山口：誠英高校（35年連続45回目）

徳島：城南高校（2年連続15回目）

香川：高松商業高校（5年ぶり11回目）

愛媛：松山東雲高校（2年ぶり10回目）

高知：明徳義塾高校（2年ぶり8回目）

福岡：福工大城東高校（2年ぶり3回目）

佐賀：佐賀学園高校 （2年ぶり2回目）

長崎：西彼杵高校（初出場）

熊本：熊本信愛女学院（4年連続36回目）

大分：東九州龍谷高校（25年連続40回目）

宮崎：日南学園高校（初出場）

鹿児島：鹿児島実業高校（2年ぶり2回目）

沖縄：首里高校（2年ぶり5回目）

組み合わせ

【男子組み合わせ】

▼Aゾーン

駿台学園（東京、シード）

札幌大谷（北海道）vs天理（奈良）

松本国際（長野）vs大垣日大（岐阜）

大分南（大分）vs徳島科学技術（徳島）

▼Bゾーン

近江（滋賀、シード）

足利大附（栃木）vs佐賀商（佐賀）

金光学園（岡山）vs郡山北工（福島）

土浦日大（茨城、シード）

▼Cゾーン

西原（沖縄、シード）

多度津（香川）vs市立尼崎（兵庫）

日本航空（山梨）vs松江工（島根）

東北（宮城、シード）

▼Dゾーン

川崎橘（神奈川）vs清風（大阪）

山形城北（山形）vs都城工（宮崎）

浜松修学舎（静岡）vs瀬戸内（広島）

福井工大福井（福井、シード）

▼Eゾーン

東福岡（福岡、シード）

一関修紅（岩手）vs新田（愛媛）

星城（愛知）vs高岡第一（富山）

高崎（群馬）vs昇陽（大阪）

▼Fゾーン

川内商工（鹿児島、シード）

高川学園（山口）vs駒澤大高（東京）

洛南（京都）vs習志野（千葉）

弘前工（青森、シード）

▼Ｇゾーン

東亜学園（東京、シード）

鎮西学院（長崎）vs科学大高（北海道）

小松大谷（石川）vs開智（和歌山）

埼玉栄（埼玉、シード）

▼Hゾーン

鳥取中央育英（鳥取）vs東京学館新潟（新潟）

慶應義塾（神奈川）vs市立高知商（高知）

雄物川（秋田）vs松阪工（三重）

鎮西（熊本、シード）

【女子組み合わせ】

▼Aゾーン

就実（岡山、シード）

富士見（静岡）vs健大高崎（群馬）

奈良文化（奈良）vs盛岡誠桜（岩手）

大和南（神奈川）vs鹿児島実（鹿児島）

▼Bゾーン

大阪国際（大阪、シード）

八王子実践(東京) vs旭川志峯（北海道）

城南（徳島）vs福工大城東（福岡）

富山第一（富山、シード）

▼Cゾーン

福井工大福井（福井、シード）

共栄学園（東京）vs近江兄弟社（滋賀）

古川学園（宮城）vs佐賀学園（佐賀）

岐阜第一（岐阜、シード）

▼Dゾーン

ウェルネス（茨城）vs松山東雲（愛媛）

郡山女大附（福島）vs都市大塩尻（長野）

國學院栃木（栃木）vs岩美（鳥取）

東九州龍谷（大分、シード）

▼Eゾーン

下北沢成徳（東京、シード）

米沢中央（山形）vs日南学園（宮崎）

津商（三重）vs航空石川（石川）

誠英（山口）vs京都橘（京都）

▼Fゾーン

開智（和歌山、シード）

札幌山の手（北海道）vs明徳義塾（高知）

帝京第三（山梨）vs進徳女（広島）

熊本信愛女（熊本、シード）

▼Ｇゾーン

安来（島根、シード）

習志野（千葉）vs須磨ノ浦（兵庫）

西彼杵（長崎）vs秋田令和（秋田）

狭山ヶ丘（埼玉、シード）

▼Hゾーン

首里（沖縄）vs横浜隼人（神奈川）

青森西（青森）vs長岡商（新潟）

人環大岡崎（愛知）vs高松商（香川）

金蘭会（大阪、シード）

試合日程・会場



第77回全日本バレーボール高等学校選手権大会、ジャパネット杯春の高校バレー2025は2025年1月5日（日）から全日程が東京体育館で開催される。

【試合日程】

1回戦：2025年1月5日（日）

2回戦：2025年1月6日（月）

3回戦、準々決勝：2025年1月7日（火）

準決勝：2025年1月11日（土）

決勝：2025年1月12日（日）

配信・放送情報



第77回全日本バレーボール高等学校選手権大会、ジャパネット杯春の高校バレー2025はスポーツブルにて、全試合生配信が行われる（男女準決勝、決勝の生配信のみ1試合2000円の視聴チケットが必要になる）。また、CS放送のフジテレビONE/TWO/NEXTでは男女全102試合を生中継を中心に放送。地上波フジテレビでは関東ローカルにて1回戦から準々決勝までのハイライトが放送され、男女準決勝の一部と、男女決勝は全国ネットで放送される。