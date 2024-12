Rockstar Gamesが手がける人気ゲーム「グランド・セフト・オートV(Grand Theft Auto V:GTAV)」は、マインクラフトに次いで世界で2番目に売れたゲームで、その売上本数はファイナルファンタジーシリーズ全体の合計を上回っていると推計されています。そんなGTAVの後継作である「Grand Theft Auto VI(GTAVI)」のリリースを2025年に控え、ゲーム業界は難しいスケジュール調整を余儀なくされていると、海外メディアのBloombergが報じました。

なお、この記事にはGTAVIに関する未発表の情報が含まれているため、ネタバレを気にする人は注意して下さい。‘GTA 6’ Release Date Will Decide Much of the 2025 Game Calendar - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2024-12-09/-gta-6-release-date-will-decide-much-of-the-2025-game-calendarLeaked GTA 6 map size dwarfs GTA 5 as YouTuber pieces evidence together - Dexertohttps://www.dexerto.com/gta/leaked-gta-6-map-size-dwarfs-gta-5-as-youtuber-pieces-evidence-together-3001780/GTAVIは、リリースが2025年秋になることや、実在の犯罪者であるボニーとクライドにインスパイアされた男女2人が主役となること以外にはほとんど情報がありませんが、トレーラームービーの第1弾が記事作成時点で2億回以上再生されるなど、非常に多くの注目を集めています。Grand Theft Auto VI Trailer 1 - YouTube2025年どころか10年間で最大のタイトルになると目されている大作なだけあって、ゲームパブリッシャーの中にはGTAVIのリリースとバッティングしないように新作の発表スケジュールの公表を見合わせているところもあるとのこと。公の場で発言する権限がないため、匿名を条件にBloombergの取材に応じた関係者は「ゲームパブリッシャーは、GTAVIが2025年秋の期日に間に合うのか、それとも2026年にずれ込むのかを見極めてから、自分たちのゲームはリリース日からなるべく遠くに離そうと決めています」と話しました。仮に予定通りでも発売までほぼ1年待たなければならないため、GTAシリーズのファンらは新作の情報に飢えており、中にはかなり強引な方法でGTAVIのボリュームを確認しようとしている人も居ます。例えば、YouTubeチャンネルのDark Spaceは、以前リークされたGTAVIの情報からマップを再現し、それを前作と比較した検証結果から、GTAVIのマップはGTAVのほぼ2倍の広さになる可能性があることを突き止めました。I made GTA 6 Before GTA 6 - YouTubeDark Spaceによると、GTAVのマップをヘリコプターで最南端から最北端まで移動すると約3分30秒ほどかかるとのこと。これに対し、GTAVIのマップを横断するのにかかる時間は6分強でした。Dark Spaceは「今回のマップはより広く、ロケーションもより多様です。以前よりも大きな都市があり、それ以外にも複数の都市があります。中央には巨大な湖があり、南には沼地もあります」と話しました。リークに頼らずにGTAVIの新情報を得たい人も、それほど長く待たされない可能性があります。伝えられるところによると、Rockstar GamesのYouTubeチャンネルがトレーラー第1弾のピン止めを解除したことから、GTAシリーズのファンの間では間もなく第2弾が公開されるとの予想が広がっているとのこと。ゲーム系ニュースサイト・Dexertoは「2023年12月にアナウンストレーラーが公開されて以来、Rockstar Gamesはゲームの詳細について一切口を閉ざしており、内部関係者からのいくつかのリークを除いて1年間何の音沙汰もないため、ファンは気が狂い始めています」と述べました。