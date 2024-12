サンリオピューロランドにて、推し活ライフを応援するイベントが盛りだくさんの「推し活ピューロランド」を開催!

推しカラーにあわせたグッズやフォトスポット、限定フードメニューなど、ピューロランド全体で推し活を楽しめる多様なコンテンツが展開されます☆

サンリオピューロランド「推し活ピューロランド」

開催期間:2025年1月10日(金) 〜4月8日(火)

テーマ:

新春のピューロランドは、みなさまの推し活ライフを彩るカラフルなイベントが盛りだくさん!

あなたの推しのカラーは何色?推しカラーと同じ色のグッズやフォトスポットで、ピューロランドでの推し活を楽しもう!

期間限定パレード「きゅあかわきゅーと!デビュー記念ライブ」も上演される、サンリオピューロランドの「推し活ピューロランド」

ピューロランドで誕生した、個性豊かなメンバー6キャラクターで構成された新生アイドルユニット「きゅあかわきゅーと!」のデビューライブが開催されます。

パレードと同じく新作コスチュームで登場する「推し活ピューロランド スペシャルグリーティング」では、それぞれのキャラクターたちを1分間ひとりじめできるチャンスも☆

パレードのほかにも、イベントをさらに盛り上げる限定グッズや、推し活を”もっと”楽しめるフォトスポット、限定フードメニューも発売される予定です。

また、期間中にあわせて、アイドルや声優、タレント、アニメコンテンツなど、さまざまなジャンルのアーティストとのコラボレーションイベント「推し活ピューロランドフェス」を開催。

さらに「お口の恋人ロッテ」のチョコレートとコラボした特別イベントも開催。

特別デザインのフォトスポットや、フォトスポットとも連動したピューロランド限定のガーナチョコレートが販売されます。

さらに 「ガーナリップル」や「トッポ」を使用したコラボフードメニューなども登場するなど、推し活ライフを応援するイベントが盛りだくさんです☆

期間限定パレード「きゅあかわきゅーと!デビュー記念ライブ」

開催場所:ピューロビレッジ

開催時間:約20分

出演キャラクター:ハローキティ・シナモロール・クロミ・マイメロディ・ポムポムプリン・ポチャッコ・ハンギョドン・ぐでたま

音楽:原口沙輔

ピューロビレッジにて期間限定パレード「きゅあかわきゅーと!デビュー記念ライブ」を上演。

ピューロランドで誕生した、個性豊かなメンバー6キャラクターで構成された新生アイドルユニット「きゅあかわきゅーと!」のデビューライブが開催されます。

アイドルらしく華やかでかわいらしい、リボンやフリルで装飾されたコスチュームに身を包んだ「ハローキティ」や「シナモロール」「クロミ」「マイメロディ」などキャラクターたちの、デビューライブを一緒に楽しむことができます。

DJを担当する「ハンギョドン」と「ぐでたま」と一緒に、誰でも盛り上がれるようなキャッチーな音楽やレーザー、電飾イルミ、ファイバービームで装飾されたステージ演出も見どころです。

「好きなものを好きっていえる幸せ!」をテーマに、コール&レスポンスやその場の流れでできる超簡単な振りつけで盛り上がることができるため、初めてピューロランドに訪れるゲストも気軽に参加できます。

推し活ピューロランド スペシャルグリーティング

開催場所 :1F イベントコーナー

出演キャラクター:ハローキティ、シナモロール、クロミ、マイメロディ、ポムポムプリン、ポチャッコ

パレードと同じく新作コスチュームで登場する「推し活ピューロランド スペシャルグリーティング」も実施されます。

それぞれのキャラクターたちを1分間ひとりじめできるチャンスも☆

※すべて事前予約制・有料

※詳細は必ず各ホームページを確認ください

「推し活ピューロランド」×「お口の恋人ロッテ チョコレート」コラボ企画

ロッテが、チョコレート事業60周年を記念して「推し活ピューロランド」とコラボレーションを実施。

チョコレートやKawaiiキャラクターを通してリアルの場でちょこっとした幸せが感じられるよう、フォトスポットやコラボメニューの発売など様々な企画が展開されます☆

推し活にぴったりなカラーが映えるフォトスポット

3F エントランスホールフォトスポット(イメージ)

開催場所:3F エントランスホール、エントランスショップ、4F エントランスホール、館のレストラン ほか

3F エントランスホールに、推し活にもぴったりなフォトスポットが登場。

「お口の恋人ロッテ」のチョコレートとコラボレーションしたかわいいフォトスポットでは、ステージに立っているような写真の撮影が可能です。

推しグッズと一緒に撮影をすると、カラーに映えた写真でさらに推し活を楽しむことができます。

ほかにも、館内のいたるところに推し活を”もっと”楽しめるフォトスポットが登場する予定です。

「推し活ピューロランド」×「お口の恋人ロッテ チョコレート」コラボ企画が続々

左:ピューロランド限定オリジナルパッケージのガーナ 右:オリジナルパッケージのガーナ(組み立てイメージ)

イベント期間中は、 3Fエントランスホールに登場するフォトスポットに加えて、ピューロランド限定でオリジナルパッケージのガーナチョコレートを数量限定で販売。

パッケージを組み立てると、アクリルスタンドを飾ることができるステージのようなフォトスポットに大変身します。

また中に入っているガーナミルクの外箱にメッセージを書いて、誰かに気持ちを伝えることも可能です。

お口の恋人ロッテとのスペシャルコラボメニューを展開

価格:各880円(税込)

メニュー名:左から)

・ハローキティの赤推し♡とろけるプリンのKAWAIIサンデー

販売店舗:シナモロールドリームカフェ

・クロミの紫推し♪キューティーベリークレープ

・マイメロディのピンク推し♡ラブリーベリークレープ

販売店舗:サンリオレインボーワールドレストラン

「シナモロールドリームカフェ」と「サンリオレインボーワールドレストラン」に、限定コラボレーションメニューが登場。

シナモロールドリームカフェでは、かわいいハート形の「ガーナリップル」と「コアラのマーチ」を使用した「ハローキティの赤推し♡とろけるプリンのKAWAIIサンデー」が販売されます。

サンリオレインボーワールドレストランで販売されるのは「ガーナリップル」と最後までチョコレートたっぷりの「トッポ」で飾り付けをした「クロミの紫推し♪キューティーベリークレープ」と、同じく「トッポ」で飾り付けをした「マイメロディのピンク推し♡ラブリーベリークレープ」

どれも推しカラーとキャラクターとがマッチしたメニューになっています。

Miracle Gift Paradeのプレショーに「コアラのマーチくん」が登場

登場日:2024年2月8日(土)、2月9日(日)、3月22日(土)、3月23日(日)

登場時間:Miracle Gift Parade パレード本編上演前

登場場所:ピューロビレッジ 1F

ロッテのキャラクターとして人気を集める、コアラのマーチのキャラクター「コアラのマーチくん」

「コアラのマーチくん」が、Miracle Gift Parade上演前のプレショーに登場します☆

推し活をもっと楽しめるカラフルなフードメニューが登場

メニュー名・価格:

・推し活応援★モーニングセット〜ホイップサンド&ピッコラ〜 1,200円(税込)

・ハローキティのKAWAII♡推し活カレー 1,540円(税込)

・シナモロールのキラキラ推し活☆ハンバーグブルーカレー 1,540円(税込)

・ポムポムプリンの推しカツ!BIGカツカレー 1,680円(税込)

・ハンギョドンのからアゲ↑ブルーカレー 1,540円(税込)

・ハンギョドンの大判!ふわふわ天津ラーメン 1,540円(税込)

・推しデコ♡パフェキット 〜ミルクプリンパフェ&推し色BOX〜 1,000円(税込)

・ポチャッコの緑推し♪POPクリームソーダ 750円(税込)

・マイメロディのピンク推し♡めろめろいちごみるく 650円(税込)

・クロミの紫推し★ときめきパープルレモネード 500円(税込)

・シナモロールの水色推し♪さわやかブルーライチソーダ 880円(税込)

・ハローキティの赤推し♡とろけるプリンのKAWAIIサンデー 880円(税込)

・ポムポムプリンの黄色推し☆おもいでレトロプリンパフェ 1,000円(税込)

・シナモロールのうちわで応援♪スフレロールケーキ 880円(税込)

・ポチャッコのパワーチャージ☆ねぎ塩ダレのチキン&ハンバーグ 1,650円(税込)

・ハローキティの真っ赤な♡トマトガーリックパスタ&デザートセット 1,550円(税込)

・ポムポムプリンの黄色いチーズソースがけ♡贅沢ローストビーフ 1,650円(税込)

・マイメロディのピンク推し♡ラブリーベリークレープ 880円(税込)

・クロミの紫推し♪キューティーベリークレープ 880円(税込)

期間中にあわせて、期間限定フードメニューが登場。

キャラクターをモチーフにしたお食事は、推しカラーとも相性ぴったりです。

モーニングメニューの「推し活応援★モーニングセット〜ホイップサンド&ピッコラ〜」は、キャラメルホイップとマーブルブレッドのホイップサンドに、もちもちとした食感がクセになるチーズ味のピッコラがセットになったパワーチャージにぴったりな一品。

ノベルティの紙製うちわとあわせて、好きなキャラクターの推し活をする際にぴったりです。

ほかにも、うちわを持ったキャラクターたちがキュートなカレーや、

15時から販売となる全6種類からデコレーションアイテムを選んでデコれる「推しデコ♡パフェキット 〜ミルクプリンパフェ&推し色BOX〜」などもラインナップ。

食べるのはもちろん、推しのキャラクターグッズと組み合わせて写真撮影も楽しめるメニューが全19品登場します。

推しのカラーが映える推し活にぴったりな限定グッズが登場

グッズ名・価格:

・推し活ピューロランド 丸型ポーチ(ピンク、ホワイト、ブルー、グリーン) 各2,750円(税込)

・推し活ピューロランド エコバッグ(ピンク、ブルー) 各1,430円(税込)

・推し活ピューロランド クリアファイル(ピンク、ブルー) 各550円(税込)

・推し活ピューロランド ブラインド硬質カードケース 単品 550円(税込)/BOX 5,500円(税込)

・推し活ピューロランド クリップバッジ(ハローキティ、ディアダニエル、マイメロディ、クロミ、シナモン、ポムポムプリン、ポチャッコ、ぐでたま、バッドばつ丸、ウィッシュミーメル) 各770円(税込)

・推し活ピューロランド マルチケース(ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモン、ポムポムプリン、ポチャッコ、総柄) 各1,650円(税込)

・推し活ピューロランド ショルダーストラップ(ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモン、ポムポムプリン、ポチャッコ) 各1,100円(税込)

・推し活ピューロランド チャーム(ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモン、ポムポムプリン、ポチャッコ、ディアダニエル、ぐでたま、ウィッシュミーメル) 各1,100円(税込)

・推し活ピューロランド ステッカーセット 990円(税込)

・推し活ピューロランド サンリオピューロランドオリジナル ガーナミルク〜ステージ風パッケージ〜 864円(税込)

販売店舗:3Fエントランスショップ

推しの形にとらわれない、それぞれのカラーが目を引く限定グッズが多数登場。

自身の推し活グッズと組み合わせてよりパワーアップした推し活を楽しむことができます。

丸型ポーチ

価格:各2,750円(税込)

種類:全4種

マスコットを入れて楽しめる、クリアタイプの丸型ポーチ。

ピンク、ホワイト、ブルー、グリーンの4色から選ぶことができます。

マルチケース

価格:各1,650円(税込)

種類:全7種

ヘアアイロンやペンライトなどを入れられる、日常使いはもちろん、推し活でも使用できるマルチケース。

「シナモロール」や「ハローキティ」など全7種類から選べるのも嬉しい☆

ブラインド硬質カードケース

価格:単品 550円(税込)/BOX 5,500円(税込)

種類:全10種

推し活の定番アイテムでもある硬質カードケースは、全部で10種類。

ブラインド仕様なので、どのデザインが出てくるかは開封するまでのお楽しみです☆

クリップバッジ

価格:各770円(税込)

種類:全10種

平仮名で書かれたサンリオキャラクターたちの名前がかわいいクリップバッジ。

存在感抜群なダイカットデザインで展開されます。

全12組のアーティストとのコラボイベント「推し活ピューロランドフェス」を開催

開催場所:1F エンターテイメントホール

チケット:8,500円(大人・小人共通)

開催日:2025年1月11日(土)、12日(日)、19日(日)、2月1日(土)、2日(日)、9日(日)、15日(土)、16日(日)、22日(土)、3月29日(土)、30日(日)、4月6日(日)

販売スケジュール:

<プレオーダー先行(抽選)>受付期間 2024月12月10日(火)19:00〜12月15日(日)23:59

<一般発売(先着)>受付期間 2024年12月28日(土)10:00〜各公演前日の23:59まで

出演アーティスト一覧:

シーズン期間中にあわせて、アイドルや声優、タレント、アニメコンテンツなど、さまざまなジャンルのアーティストとのコラボレーションイベント「推し活ピューロランドフェス」を開催。

エンターテイメントホールにて、全12組のアーティストとのコラボイベントが実施されます。

推しの形にとらわれない、カラーを楽しみながらの推し活ライフが楽しめるスペシャル企画。

サンリオピューロランドにて2025年1月10日より開催される「推し活ピューロランド」の紹介でした☆

