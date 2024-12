パイプオルガンの怪人」など各キャラクターとサウンドが際立つ楽曲をラインナップ！ズーラシアンブラス誕生25周年祭

ズーラシアンブラスは、2025年4月12日(土)に「ズーラシアンブラス誕生25周年祭」を開催します。

ズーラシアンブラスは、2025年4月12日(土)に「ズーラシアンブラス誕生25周年祭」(於:所沢市民文化センター ミューズ アークホール)を開催。

●ズーラシアンブラスは25周年を迎えます

2000年に誕生したズーラシアンブラスは、2025年4月に25周年を迎えます。

ズーラシアンブラスは金管五重奏からスタートし、徐々に仲間を増やしてオーケストラ「ズーラシアンフィルハーモニー管弦楽団」を結成しました。

動物たちのこれまでの歩みを振り返る特別なプログラムをお届けします。

この日のために書き下ろされる「どうぶつ祝典序曲」のファンファーレで華やかに幕を開けます。

サックス四重奏サキソフォックスをフィーチャーした「こぎつね“コン”チェルト」、オペラ座の怪人ほか名作ミュージカルのメドレーをパイプオルガンとオーケストラで壮大に描く「パイプオルガンの怪人」など各キャラクターとサウンドが際立つ楽曲をラインナップしました。

また、2019年にズーラシアンフィルが演奏して反響を呼んだチャイコフスキー「大序曲1812年」を再演します

●プレコンサートイベント

開演前のロビーには子どもから大人までどなたにも楽しめるたくさんのアトラクションを用意します。

遊びながら様々な景品をゲットできる「弦うさぎ輪投げ」「サキソフォックス射的」のほか、カフェコーナーではCDタイトル「弦うさぎのティーパーティー」にちなんだメニュー、記念写真が撮れるフォトスポット「クラリキャットフォトジェニック」も設置。

ポップな「ズーラシアンブラスガチャガチャ」は何が当たるかワクワクの瞬間です。

また特設ステージでは公式YouTubeチャンネルの公開生配信も実施。

ズーラシアンブラス作曲家を招いてこれまでの歴史を紐解きます。

●終演後は史上最大規模のグリーティング

コンサート終演後は動物たち史上最大規模のグリーティングタイムを設けます。

ズーラシアンブラス、サキソフォックス、弦うさぎ、クラリキャット、白ヤギ&黒ヤギ、さらにグリーティング初参加のことふえパピヨンがロビーや会場外に登場し、写真撮影やふれあいを楽しむことができます。

●来場者全員プレゼント

来場の皆さまに記念缶バッジをプレゼントします。

さらに抽選で10名様にズーラシアンブラスのLPレコードが当たります。

【公演概要】

開催日:2025年4月12日(土)

時間 :開演15:00 開場14:00 ロビー開場13:00(17:00頃終演予定)

場所 :所沢市民文化センター ミューズ アークホール

料金 :全席指定 大人5,500円 学生(25歳まで)4,000円

子ども(3歳から小学生まで)2,500円

※0歳より入場可。

3歳以上有料。

2歳まで膝上鑑賞無料(大人1人につき1名まで)

曲目 :どうぶつ祝典序曲(世界初演)、こぎつね“コン”チェルト、

パイプオルガンの怪人、大序曲1812年 ほか

出演 :ズーラシアンフィルハーモニー管弦楽団

【ズーラシアンブラスとは】

指揮者のオカピをはじめ、演奏するのは全て希少動物という金管五重奏「ズーラシアンブラス」。

クラシック音楽における絵本のような役割ができれば…と2000年に誕生しました。

2010年には「横浜観光コンベンション特別功労賞」を、2011年には「キッズデザイン賞」において最優秀賞(経済産業大臣賞)を、2023年には「日本管打・吹奏楽アカデミー賞(演奏部門)」を受賞しました。

2014年にはコンサートの取組が高く評価され、株式会社スーパーキッズは経済産業省より「がんばる中小企業・小規模事業者300社」に選定されました。

また2024年度には高校音楽の教科書に掲載。

多数のCD、DVDのみならず、楽譜もリリースし、金管アンサンブル界の裾野を広げています。

「弦うさぎ」(うさぎの弦楽四重奏)「サキソフォックス」(キツネのサックス四重奏)といった動物の仲間たちと行う、親子のためのコンサート「音楽の絵本」は、全国各地のホールで話題となり、海外公演も含め年間約150を数えます。

2011年にはオーケストラ「ズーラシアンフィルハーモニー管弦楽団」を結成。

これまでのコンサートから更に一歩踏み出し、慣れ親しんだ音楽をより交響的に紡ぐ「シンフォニック童謡」をテーマに展開。

