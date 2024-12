リアルな事例で学ぶ！MS ＆ADインターリスク総研「サイバーインシデント対応をテーマとしたセミナー」

MS&ADインターリスク総研は、2024年12月に企業のCISO、サイバーセキュリティ統括責任者、IT・情報セキュリティ部門長、および同等の職責の方を対象として、サイバーインシデント対応をテーマとしたセミナーを開催します。

ランサムウェア感染を中心としたサイバー攻撃の被害は現在も継続して発生しており、報道されることが増えてきました。

このセミナーでは、実際のランサムウェア感染などのインシデント事例を紐解き、インシデント発生時に何をすべきか、良かった点や課題点など、インシデント体制整備のポイントを解説します。

なおこのセミナーは2024年11月14日、21日に開催したセミナーをご好評いただいたことから追加開催が決定・実施したものであり、11月と同じ内容を予定しています。

■開催概要

(1)開催日時

2回開催します。

(1回目も2回目も同じ内容です。

どちらか一方を選択ください)

1回目:2024年12月19日(木) 10:00〜11:00(日本時間)

2回目:2024年12月24日(火) 10:00〜11:00(日本時間)

※ ウェビナー終了後、ご希望の方には個別相談を実施します。

(2)会場

Zoom ウェビナーを使用したライブ配信

※ 参加方法は開催の1営業日前にご連絡します。

(3)主催

MS&ADインターリスク総研株式会社

(4)対象

CISO、サイバーセキュリティ統括責任者、IT・情報セキュリティ部門長、および同等の職責の方

(5)受講料

無料

(6)プログラム

※講演テーマ・登壇者は変更となる場合があります。

1. 最新のセキュリティ動向

2. 実際に発生したインシデント事例の解説

3. インシデント発生時にどのように対応するか

(8)申込方法・申込期間

お申込ページについては上記詳細URLから確認してください。

申込期間については下記のとおりです。

1回目(12月19日(木)):2024年12月18日(水) 17:00まで

2回目(12月24日(火)):2024年12月23日(月) 17:00まで

(9)留意事項

※当セミナーの録画・録音・撮影、および資料の二次利用、詳細内容のSNSへの投稿は固くお断りします。

※同業にあたるお立場の方、個人の方、その他主催者の判断により、セミナーへのご参加をご遠慮いただく場合があります。

