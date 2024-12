【「VALORANT」×「UNITED ARROWS」オフライン販売】販売日程:12月14日・15日 予定場所:Riot Games ONE 2024 オフラインイベント|Kアリーナ横浜【「VALORANT」×「UNITED ARROWS」オンライン販売】販売期間:12月16日~12月31日23時59分 予定発送開始:12月17日より順次発送販売サイト: INFOLENS GEEK SHOP

インフォレンズは、Riot Games, Inc.の日本法人であるライアットゲームズが運営する「VALORANT(ヴァロラント)」と「ユナイテッドアローズ」のコラボレーション商品を「INFOLENS GEEK SHOP(インフォレンズ・ギークショップ)」にて12月16日よりオンラインで販売する。販売期間は12月31日23時59分まで。

また、12月14日、15日開催予定の「Riot Games ONE 2024 オフラインイベント」にてオフライン販売も行なわれる予定となっている。

本コラボでは、リバーシブルスカジャンやフーディ、ビーニーなどのアパレル商品のほか、ステッカーなど多数のグッズが取り揃えられている。

「VALORANT」×「UNITED ARROWS」コラボ 発売予定商品

【オフライン販売】

販売日程:12月14日・15日 予定

場所:Riot Games ONE 2024 オフラインイベント|Kアリーナ横浜

【オンライン販売】

販売期間:12月16日~12月31日23時59分 予定

発送開始:12月17日より順次発送

販売サイト:INFOLENS GEEK SHOP

VALORANT ONI リバーシブルスカジャン(VLRNT×UA)

サイズ:S~XL

カラー:MD.Gray

価格:41,800円

VALORANT フーディ(VLRNT×UA)

サイズ:S~XL

カラー:Black / MD.Gray

価格:17,600円

VALORANT ハーフジップスウェット(VLRNT×UA)(オンラインサイトにて販売予定)

サイズ:S~XL

カラー:White / DK.Gray

価格:18,700円

※Riot Games ONE 2024 オフラインイベントでの販売はございません。

VALORANT ビーニー(VLRNT×UA)

サイズ:FREE

カラー::Black / DK.Gray

価格:6,600円

VALORANT グローブ(VLRNT×UA)

サイズ:FREE

カラー:MD.Gray

価格:4,950円

VALORANT スプレーステッカー(VLRNT×UA)

価格:1,650円

VALORANT ショルダーバッグ(VLRNT×UA)

カラー:Olive /Navy

価格:8,250円

VALORANT サングラス(VLRNT×UA)

カラー::Black /MD.BROWN

価格:9,900円

VALORANT ソックス (VLRNT×UA)

サイズ:FREE

価格:1,980円

(C) 2024 Riot Games, Inc. All Rights Reserved.