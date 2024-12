【figma ドゥームスレイヤー】2025年9月 再販予定予約受付期間:12月10日~2025年02月05日価格:11,400円

「figma ドゥームスレイヤー」

グッドスマイルカンパニーは、アクションフィギュア「figma ドゥームスレイヤー」を2025年9月に再販する。12月10日より2025年2月5日まで予約受付が実施され、価格は11,400円。

ベセスダ・ソフトワークスのアクション「Doom Eternal(ドゥーム エターナル)」の主人公「ドゥームスレイヤー」のfigmaが再販される。深緑色のマスクとスーツを身に着けた筋肉隆々な姿を立体化しており、幅広い可動域によってあらゆるシーンを再現できる。

ゲームのビジュアルにも用いられている仁王立ち姿や、専用台座との組み合わせで躍動する姿のディスプレイも可能。武器として「チェンソー」、「スーパーショットガン」、「クルーシブル」、「BFG 9000」が付属し、好みの状態に変更できる。

figma ドゥームスレイヤー

再販日:2025年9月

予約受付期間:12月10日~2025年02月05日

価格:11,400円

サイズ:全高約160mm

(C) 2024 ZeniMax. ZeniMax, id Software, DOOM Eternal are trademarks of the ZeniMax group of companies. All rights reserved.