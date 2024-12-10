【ユーロ圏】

ドイツ消費者物価指数（確報）（11月）16:00

予想 -0.2% 前回 -0.2%（前月比)

予想 2.2% 前回 2.2%（前年比)

予想 -0.7% 前回 -0.7%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)

予想 2.4% 前回 2.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)



【トルコ】

雇用統計（10月）16:00

予想 N/A 前回 8.6%（失業率)



【南アフリカ】

SACCI景況感指数（11月）18:30

予想 N/A 前回 110.2



製造業生産高（10月）20:00

予想 N/A 前回 0.0%（前月比)



【米国】

非農業部門労働生産性指数（確報値）（2024年 第3四半期）22:30

予想 2.2% 前回 2.2%（非農業部門労働生産性・前期比)

予想 1.4% 前回 1.9%（単位労働費用・前期比)





※予定は変更されることがあります。

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