【ユーロ圏】
ドイツ消費者物価指数（確報）（11月）16:00
予想　-0.2%　前回　-0.2%（前月比)　
予想　2.2%　前回　2.2%（前年比)
予想　-0.7%　前回　-0.7%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想　2.4%　前回　2.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)

【トルコ】
雇用統計（10月）16:00
予想　N/A　前回　8.6%（失業率)

【南アフリカ】
SACCI景況感指数（11月）18:30
予想　N/A　前回　110.2

製造業生産高（10月）20:00
予想　N/A　前回　0.0%（前月比)

【米国】
非農業部門労働生産性指数（確報値）（2024年 第3四半期）22:30
予想　2.2%　前回　2.2%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想　1.4%　前回　1.9%（単位労働費用・前期比)


※予定は変更されることがあります。