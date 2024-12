ステッカー類やナンバープレートまで細部にこだわり再現！ホビージャパン「トヨタ スプリンタートレノ 」

ホビージャパンからダイキャスト製1/64スケールミニカー(全長約7cm)、トヨタ スプリンタートレノ (AE86) / DORI DORI MESH WHEEL DRIFT KINGを2024年12月6日より直営店の「ポストホビー」及び全国模型取扱店にて予約開始しました。

ホビージャパン「トヨタ スプリンタートレノ 」

発売予定 : 2025年3月以降

販売料金 : 3,960円(税込)

サイズ : 1/64スケール(全長約7cm)

ボディ材質: ダイキャスト製 塗装済み完成品

パッケージ: (W)120mm×(D)60mm×(H)50mm

対象年齢 : 14才以上

仕様 : ディスプレイ用モデル(ボンネット開閉機構有り)

企画・製造: ホビージャパン

写真は試作品です。

仕様は予告無く変更になる場合があります。

■K1 PLANNINGの許諾により実現した夢のダイキャストカー企画第三弾、ドリキンこと土屋 圭市氏がプロデュースしたドリドリメッシュホイールを装着した“AE86 ストリート号”を特徴的なボンネットからマフラー、シート、ステッカー類やナンバープレートまで細部にこだわり再現されています。

エンジンルーム

■この製品はボンネットが開閉し、AE86 ストリート号のエンジンルームも再現しています。

専用ディスプレイケース

台座が付いています

■専用パッケージ、クリアケースと台座が付属しますので、コレクションに最適です。

【Hobby JAPANの1/64スケールとは】

レジン製ディスプレイモデルMARK43の製造・販売のノウハウを生かし、本格的な1/64スケールダイキャストモデルのコレクションに2019年度より本格的に着手しています。

【製品の特長】

1. 一度限りの限定モデル

ホビージャパンの1/64 トヨタ スプリンタートレノ (AE86) / DORI DORI MESH WHEEL DRIFT KINGは一度限りの限定生産モデルになります。

2. 抜群のプロポーションとディテール

綿密な実車取材と、モーターショーなどで実車のショーカーを手がけた社内担当モデラーが原型のチューニングを行うことにより、実車の雰囲気を極力損なうことなく造形再現を行います。

ブレーキシステムやタイヤ、ルームミラーなどのディテールも再現しています。

3. ディスプレイに便利なケース付き

製品は専用のディスプレイケースに梱包されています。

そのままお部屋のインテリアとして飾ることもできます。

