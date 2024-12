スタイリッシュで持ち運びに便利！ロイヤル 「マイクロタッチシェーバー EGO-501」

ロイヤルは、新ブランドであるEGONIA(エゴニア)から、新たな商品としてスタイリッシュ且つポータブルな、マイクロタッチシェーバー〈EGO-501〉を2024年12月6日(金)より販売中です。

ロイヤル マイクロタッチシェーバー〈EGO-501〉

サイズ : W約79×D約30×H約79mm

本体重量 : 約122g

定格電圧 : DC 5V

定格消費電力 : 8W

バッテリー容量: 3.7V 500mAh(リチウムイオン)

防水レベル : IPX4

充電時間 : 約1時間(フル充電)

連続使用時間 : 約1時間

充電方法 : USB充電式(Type-C)

商品内容 : 本体×1・替刃×1・USBケーブル(Type-C)×1・

掃除ブラシ×1

専用スタンド×1・トラベルケース×1・取扱説明書

展開カラー : M.BEIGE/M.BLACK/SLIVER

希望小売価格 : 9,000円(9,900円税込)

ロイヤルは、新ブランドであるEGONIA(エゴニア)から、新たな商品としてスタイリッシュ且つポータブルな、マイクロタッチシェーバー〈EGO-501〉を2024年12月6日(金)より販売中。

一見、シェーバーに見えない外観も特徴の一つであり、持ち運びに便利な大きさと、スタイリッシュさで男女問わず、活用が出来るアイテムです。

ドーナツ型のデザインになっている中央部にタッチセンサーが付いており、そこに触れることで可動する仕組みとなっています。

3D デュアルヘッドと二重リングブレードが、顔の曲面にもピッタリと密着し、スムーズ且つ快適なシェービングを実現!

お手入れは刃の部分を上に引っ張り取り外し、IPX4なのでサッと水洗いすることが可能です。

専用のケースも付属しているので、セカンドシェーバーとして通勤時のカバンの中や、出張や旅行時などに気軽に持っていけるサイズ感で、大事な商談前やデート時など、いざという時に身だしなみを整えることが出来ます。

コンパクトながらも9000RPMと十分なパワーのモーターを使用しているのでケアもスムーズ!

自分用はもちろん、誰かへのプレゼントとしても最適です。

