先日、株式会社バンダイナムコホールディングス(以下、バンダイナムコ)は2025年に大阪で開催される日本国際博覧会(以下、大阪万博)において出展する民間パビリオン「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」の実物大ガンダム像をお披露目。建物の骨組みまで完成したことを祝う「上棟式」になぞらえて頭部をドッキングする「上頭式」を執り行い、安全祈願が行われた。

大阪万博にてバンダイナムコが出展する「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」に実物大ガンダムが登場!「上頭式」が行われた

ガンダム頭部の前で安全祈願がなされる

主催者挨拶をおこなう榊原さん。パビリオンにかける思いを語った

ガンダムに登場する機体をモチーフにしたヘルメットを着用

ゆっくりと釣りあげられていく頭部

無事に頭部がドッキング!

未来の宇宙での生活を表現したというパビリオン。詳細は今後明らかになるという

大阪万博で、インパクト大な実物を確認してみて

■ド迫力の実物大ガンダムが大阪万博に登場開発中の大阪万博会場内にあらわれた実物大ガンダムは今回で8体目。【立像】■2009年、東京都品川区・潮風公園:RX-78-2 ガンダム ver.G30th■2010年、静岡県静岡市・静岡ホビーフェア:RG1/1RX-78-2 ガンダム■2012年、東京都江東区・ダイバーシティ東京:RG1/1RX-78-2ガンダム ver.GFT■2017年、東京都江東区・ダイバーシティ東京:RX-0 ユニコーンガンダム ver.TWC※展示中■2021年、中国内地上海市・ららぽーと金橋:ZGMF-X10A フリーダムガンダム ver.GCP※展示中■2022年、福岡県博多区・ららぽーと福岡:RX-93ffvガンダム※展示中【動く実物大ガンダム】■2020年、神奈川県横浜市・GUNDAM FACTORY YOKOHAMA:RX-78F00ガンダム高さは約17メートルで他2機と異なり、片膝をついて右腕を空に向かって伸ばすというポージングで設置されている。このポージングに込められた意味について、株式会社BANDAI SPIRITS代表取締役社長バンダイナムコグループ チーフガンダムオフィサーの榊原博さんが主催者挨拶の場で語った。「手を宇宙(そら)に向かって高く掲げ、その先にある未来を見据えて、人類と共に新たな宇宙時代を切り開く姿を現しています。パビリオン内では軌道エレベーターで気軽に宇宙を移動したり、モビルスーツと人類が共生したりする宇宙を表現しています」榊原さんの挨拶の後にはガンダムの頭部を中心に記念撮影が行われた。榊原さんを含め登壇したのは株式会社バンダイナムコホールディングス取締役・桃井信彦さん、株式会社バンダイナムコフィルムワークス代表取締役社長浅沼誠さんの3名。工事中ということもありスタッフを含めた全員がヘルメットを着用していた本式典。その柄をよくよく見てみると、ガンダムのアンテナをデザインしたヘルメットやザクやドム、シャア専用ザクのものまで。遊び心もふんだんに盛り込まれた上頭式となった。■これから先予想される宇宙での暮らしを表現したパビリオンGUNDAM NEXT FUTURE PAVILIONはガンダムシリーズが描いてきた「宇宙での暮らし」や「まだ実現していない科学技術」を新たな未来の可能性として捉え、臨場感あふれる完全新規映像と、フェーズ0から7まで用意されたパビリオン空間により描くという。「宇宙で暮らすことが当たり前になった未来」を体験することができるのだとか。また、パビリオン内では実物大ガンダムも「RX-7800/E ガンダム」として上映される映像にも登場する。迫力溢れる実物大ガンダムが動く姿も見られるようだ。その他の詳細についても今後発表されるという。榊原さんはGUNDAM NEXT FUTURE PAVILIONに込められた思いについても語った。「今年3月末まで横浜のGUNDAM FACTORYにて稼働していた『動くガンダム』の“未来のイメージ”からさらに一歩進んで、皆さんと共有したいと思います。人が宇宙で生活する未来は少しずつですが着実に近づいています。その時、ガンダムは我々とともにそこにあると思います。世界中から多くの人が集まるこの大阪万博でこのパビリオンを体験していただいて、未来や宇宙について考えていただくきっかけになればうれしいです」バンダイナムコグループ各社からGUNDAM NEXT FUTURE PAVILION関連商品が発売予定とのこと。プラモデル、フィギュアなどさまざまなカテゴリーで商品化を予定しているという。続報も要チェックだ。文・取材=織田繭(にげば企画)(C)創通・サンライズ