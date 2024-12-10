ÂçÃ«ºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤óà8000±ß¥³¡¼¥ÇáÃå¤³¤Ê¤·¥Ç¡¼¥È»Ñ¤Ë¹¥´¶¤ÎÀ¼Â¿¿ô¡Ö¾þ¤é¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¡×¡ÖÆ±¤¸¤ÎÍß¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤±¤É¡Ä¡×
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡¢ºÊ¤Î¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤ÈNBA¤ò´ÑÀï¡£¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«É×ºÊ¤ÏËÜµòÃÏ¤¬Æ±¤¸¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Î»î¹ç¤ËË¬¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤äNBA¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡ÖOHTANI 17¡×¡ÖTANAKA 12¡×¤Î¥Í¡¼¥àÆþ¤ê¤Î¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¼ê¤Ë»ý¤ÄÂçÃ«¤È¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Î¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤ÏÂçÃ«¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°MVP¼õ¾Þ¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÂçÃ«¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëHUGO BOSS¤Î¥â¥Î¥°¥é¥à¥É¥ì¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤·ÏÃÂê¤Ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÇö»ç¿§¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Ë¼ª¸µ¤Ë¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤òÉÕ¤±¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥á¡¼¥«¡¼¡ÖZARA¡×¤Î¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥Õ¥¡¡¼ ¥Ë¥Ã¥È¥»¡¼¥¿¡¼¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ØÅ¦¡£¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö7,990±ß¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ïºß¸ËÀÚ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âZARA¤Î»äÉþ»Ñ¤ò´öÅÙ¤È¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤¦¹¥´¶ÅÙ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¤¤«¤é²¿¤òÃå¤Æ¤â»÷¹ç¤¦¡×¡ÖÆ±¤¸¤ÎÍß¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤±¤É¤¢¤ì¤Ï¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬Ãå¤ë¤«¤éÁÇÅ¨¤Ë¸«¤¨¤ë¤ó¤ä¤í¤Ê¡×¡Ö¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Þ¤¿ZARA¤ò¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡Ä(°Æ¤ÎÄêÇä¤êÀÚ¤ì)¡×¡Ö¾þ¤é¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¤Ã¤Æ¥Û¥ó¥È¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£