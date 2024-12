Yokoと作る、特別な革ベルト！東京洋装雑貨工業協同組合「婦人ベルト プレゼントキャンペーン」

東京洋装雑貨工業協同組合は、12月10日の「ベルトの日」より、Instagramのいいね!&フォローで100名様に婦人ベルトをプレゼントするキャンペーンを開催します。

東京洋装雑貨工業協同組合は、12月10日の「ベルトの日」より、Instagramのいいね!&フォローで100名様に婦人ベルトをプレゼントするキャンペーンを開催。

■ファッションインフルエンサー Yokoさんと一緒に創り上げた、特別なベルト

「ベルトの日」を記念して、Yokoさんと共に、細部までこだわり抜いて作り上げた革ベルト。

オフィスからカジュアルまで幅広く使えるブラックと、気分やスタイルで使い分けできるレオパード柄のリバーシブルになっており、1本で様々なファッションを楽しめます。

■Yokoさんのプロフィールについて

ファッションインフルエンサー。

プチプラも上手に取り入れた、大人カジュアルなコーデが人気。

洋服に関する知識が豊富で、幅広い年齢層に支持されている。

■応募方法

当選人数: 100名様

応募期間: 2024年12月10日(火)〜2024年12月20日(金)

応募方法: STEP1)

Instagram公式アカウント

「@tokyolivewithbeauty1944」をフォロー

https://www.instagram.com/tokyolivewithbeauty1944/?hl=id

STEP2)

「@tokyolivewithbeauty1944」のプレゼントキャンペーンの

投稿に「いいね!」

