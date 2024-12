最高級の本革素材使用の紳士本革ベルト当たる！日本服装ベルト工業連合会「プレゼントキャンペーン」

日本服装ベルト工業連合会は、12月10日の「ベルトの日」より、Instagramのいいね!&フォローで100名様に紳士ベルトをプレゼントするキャンペーンを開催します。

日本服装ベルト工業連合会「プレゼントキャンペーン」

最高級の本革素材を使用し、職人たちの手仕事によって生み出されたベルトは、革の柔軟性や質感、色合いにまでこだわりが詰まっています。

使うほどに身体になじむ、なめらかな肌触りが魅力でカジュアルなスタイルにも合わせやすいので、毎日使いたくなる一品です。

伝統の技術と最新のファッションが融合した一品は、自分へのご褒美や大切な方への贈り物として利用できます。

※賞品の写真はイメージです。

■応募方法

当選人数: 100名様

応募期間: 2024年12月10日(火)〜2024年12月20日(金)

応募方法: STEP1)

Instagram公式アカウント「@japan_belt」をフォロー

https://www.instagram.com/japan_belt/

STEP2)

「@japan_belt」のプレゼントキャンペーンの投稿に「いいね!」

