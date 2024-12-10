第１０１回箱根駅伝（来年１月２、３日）を主催する関東学生陸上競技連盟は１０日、出場２１チームの登録選手１６人を発表した。

連覇を狙う青学大は黒田朝日（３年）、太田蒼生（４年）、鶴川正也（４年）らベストメンバがーがそろった。２年ぶりの王座奪還を狙う駒大は出雲駅伝、全日本大学駅伝を欠場した佐藤圭汰（３年）が順当にメンバー入りした。

箱根駅伝の選手登録は各チームが例年１２月１０日に１６人を登録。同２９日に１〜１０区と補欠６人の区間登録を行う。往路（１月２日）、復路（同３日）ともにスタート時間（午前８時）の１時間１０分前に当日変更が可能。変更は区間登録選手と補欠登録選手の交代だけで、区間登録選手同士の交代はできない。第９８回大会から当日変更枠は４人以内から６人以内に拡大。ただ、１日で変更できる選手は４人以内。また、外国人留学生は登録２人以内、出場１人以内。

出場２１チームの登録選手１６人は以下の通り。〇は主将。

◇青学大（前回優勝）

太田 蒼生（４年）

白石 光星（４年）

田中 悠登（４年）〇

鶴川 正也（４年）

野村 昭夢（４年）

若林 宏樹（４年）

荒巻 朋熈（３年）

宇田川瞬矢（３年）

黒田 朝日（３年）

佐藤 有一（３年）

塩出 翔太（３年）

平松 享祐（２年）

安島 莉玖（１年）

小河原陽琉（１年）

黒田 然（１年）

佐藤 愛斗（１年）

◇駒大（前回２位）

篠原倖太朗（４年）〇

吉本 真啓（４年）

伊藤 蒼唯（３年）

帰山 侑大（３年）

佐藤 圭汰（３年）

森重 清龍（３年）

山川 拓馬（３年）

山口 真玄（３年）

小山 翔也（２年）

白井 恒成（２年）

新井 倖生（２年）

村上 響（２年）

安原 海晴（２年）

桑田 駿介（１年）

坂口 雄哉（１年）

谷中 晴（１年）

◇城西大（前回３位）

伊藤 大晴（４年）

久保出雄太（４年）

林 晃耀（４年）

平林 樹（４年）〇

岩田 真之（３年）

ヴィクター キムタイ（３年）

小早川凌真（３年）

斎藤 将也（３年）

桜井 優我（３年）

鈴木 健真（３年）

山中 達貴（３年）

小田 伊織（２年）

柴田 侑（２年）

中島 巨翔（２年）

小林 竜輝（１年）

三宅 駿（１年）

◇東洋大（前回４位）

石田 洸介（４年）

梅崎 蓮（４年）〇

小林 亮太（４年）

永吉 恭理（４年）

増田 涼太（４年）

吉田 周（４年）

網本 佳悟（３年）

緒方澪那斗（３年）

岸本遼太郎（３年）

西村 真周（３年）

薄根 大河（２年）

浜中 尊（２年）

内堀 勇（１年）

松井 海斗（１年）

宮崎 優（１年）

迎 暖人（１年）

◇国学院大（前回５位）

佐藤 快成（４年）

鶴 元太（４年）

中川 雄太（４年）

平林 清澄（４年）〇

山本 歩夢（４年）

青木 瑠郁（３年）

上原 琉翔（３年）

嘉数 純平（３年）

高山 豪起（３年）

後村 光星（２年）

辻原 輝（２年）

野中 恒亨（２年）

吉田蔵之介（２年）

飯国 新太（１年）

岡村 享一（１年）

尾熊 迅斗（１年）

◇法大（前回６位）

安沢 駿空（４年）

小泉 樹（４年）〇

高橋 一颯（４年）

武田 和馬（４年）

永島 悠平（４年）

宮岡 幸大（４年）

大島 史也（３年）

行天 陽虹（３年）

澤中 響生（３年）

清水 郁杜（３年）

花岡 慶次（３年）

矢原 倖瑛（３年）

重山 弘徳（２年）

野田 晶斗（２年）

湯田陽平兵（２年）

福田 大馳（１年）

◇早大（前回７位）

石塚 陽士（４年）

伊藤 大志（４年）〇

伊福 陽太（４年）

菅野 雄太（４年）

草野 洸正（４年）

和田 悠都（４年）

藤本進次郎（３年）

間瀬田純平（３年）

宮岡 凜太（３年）

山口 智規（３年）

工藤 慎作（２年）

長屋 匡起（２年）

山粼 一吹（２年）

瀬間 元輔（１年）

山口 竣平（１年）

吉倉 ナヤブ直希（１年）

◇創価大（前回８位）

小暮 栄輝（４年）

吉田 響（４年）

吉田 凌（４年）〇

若狭凜太郎（４年）

石丸 惇那（３年）

黒木 陽向（３年）

野沢 悠真（３年）

織橋 巧（２年）

川上 翔太（２年）

小池 莉希（２年）

齊藤 大空（２年）

スティーブン ムチーニ（２年）

石丸 修那（１年）

浦川 栞伍（１年）

齋藤 一筋（１年）

山口 翔輝（１年）

◇帝京大（前回９位）

黒木 浩祐（４年）

小林 大晟（４年）

高島 大空（４年）

林 叶大（４年）

福田 翔（４年）

山中 博生（４年）〇

尾崎 仁哉（３年）

柴戸 遼太（３年）

島田 晃希（３年）

藤本 雄大（３年）

山口 翔平（３年）

鎗田 大輝（３年）

浅川 侑大（２年）

楠岡 由浩（２年）

広田 陸（２年）

小林 咲冴（１年）

◇大東大（前回１０位）

大谷 章紘（４年）

小田 恭平（４年）

佐々木真人（４年）

西川 千青（４年）

西代 雄豪（４年）〇

赤星 龍舞（３年）

入浜 輝大（３年）

庄司 瑞輝（２年）

藤原 幹大（２年）

宮倉 騎士（２年）

棟方 一楽（２年）

エヴァンス キプロップ（１年）

大浜 逞真（１年）

清水 雄翔（１年）

中沢 真大（１年）

松浦 輝仁（１年）

◇立大（予選会１位）

安藤 圭佑（４年）〇

稲塚 大祐（４年）

中田 紫音（４年）

中西 洸貴（４年）

林 虎大朗（４年）

山口 史朗（４年）

山本 羅生（４年）

小倉 史也（３年）

国安 広人（３年）

永井 駿（３年）

馬場 賢人（３年）

吉屋 佑晟（３年）

木島 陸（２年）

原田 颯大（２年）

鈴木 愛音（１年）

山下 翔吾（１年）

◇専大（予選会２位）

大田和一斗（４年）

長谷川 源（４年）

新井 友裕（３年）

犬塚 知宏（３年）

手塚 太一（３年）

福田 達也（３年）

藁科 健斗（３年）

上山 詩樹（２年）

大西 裕翔（２年）

具志堅一斗（２年）

佐藤 陸（２年）

丹 柊太郎（２年）

和田 晴之（２年）

高橋 凛琥（１年）

田口 萩太（１年）

ダンカン マイナ（１年）

◇山梨学院大（予選会３位）

大西 陸（４年）

高田 尚暉（４年）

土器屋快都（４年）

徳田 秋斗（４年）

村上 大樹（４年）〇

ジェームス ムトゥク（３年）

塚本 陸斗（３年）

平八重充希（３年）

弓削 征慶（３年）

伊東 駿（２年）

田原 匠真（２年）

ブライアン キピエゴ（２年）

和田 瑛登（２年）

阿部 紘也（１年）

大杉亮太朗（１年）

高橋 楓河（１年）

◇日体大（予選会４位）

石川 龍芽（４年）

植松 孝太（４年）

住原 聡太（４年）

高村比呂飛（４年）

富永 椋太（４年）

山口 廉（４年）

山下 大毅（４年）

分須 尊紀（４年）〇

浦上 和樹（３年）

田島 駿介（３年）

平島 龍斗（３年）

二村昇太朗（３年）

山崎 丞（３年）

瀬戸 雅史（２年）

吉田 黎大（２年）

佐藤 大和（１年）

◇中央学院大（予選会５位）

太田 翔（４年）

工藤 巧夢（４年）

柴田 大輝（４年）

堀田 晟礼（４年）

吉田 礼志（４年）〇

黒谷 優（３年）

小松裕大朗（３年）

近田 陽路（３年）

坂本 駿（３年）

三角 洸太（３年）

市川 大世（２年）

林 愛斗（２年）

前原 颯斗（２年）

長部虎太郎（１年）

長友 英吾（１年）

日数谷隼人（１年）

◇中大（予選会６位）

阿部 陽樹（４年）

浦田 優斗（４年）

園木 大斗（４年）

山平 怜生（４年）

白川 陽大（３年）

溜池 一太（３年）

吉居 駿恭（３年）

吉中 祐太（３年）

鈴木耕太郎（２年）

藤田 大智（２年）

本間 颯（２年）

岡田 開成（１年）

佐藤 大介（１年）

田原琥太郎（１年）

並川 颯太（１年）

原田 望睦（１年）

◇日大（予選会７位）

安藤 風羽（４年）

大橋 優（４年）

岡田 祐太（４年）

大仲 竜平（３年）

小路 翔琉（３年）

菅原 広希（３年）

鈴木 孔士（３年）

冨田 悠晟（３年）

中沢 星音（３年）〇

山口 月暉（３年）

シャドラック キップケメイ（２年）

高田 眞朋（２年）

長谷川豊樹（２年）

山口 彰太（２年）

山口 聡太（２年）

長沢 辰朗（１年）

◇東京国際大（予選会８位）

大林 洸己（４年）

木村 海斗（４年）

楠木 悠人（４年）〇

佐藤 榛紀（４年）

冨永 昌輝（４年）

益田 郁也（４年）

山本 泰輝（４年）

大村 良紀（３年）

川内 琉生（３年）

菅野裕二郎（３年）

中山 拓真（３年）

アモス ベット（２年）

リチャード エティーリ（２年）

古賀 智也（１年）

小柴裕士郎（１年）

政 仁斗（１年）

◇神奈川大（予選会９位）

石口 大地（４年）

中西 良介（４年）

中原 優人（４年）

酒井 健成（３年）

塩田 大空（３年）

志食 隆希（３年）

中野 蒼心（３年）

西坂 昂也（３年）

松崎 圭佑（３年）

宮本 陽叶（３年）

大岩 蓮（２年）

近藤 大智（２年）

滝本 朗史（２年）

新妻 玲旺（２年）

三原 涼雅（２年）

上田 航大（１年）

◇順大（予選会１０位）

浅井 皓貴（４年）

海老沢憲伸（４年）

堀越 翔人（４年）

石岡 大侑（３年）

大倉 靖萌（３年）

金原 祥汰（３年）

荒牧 琢登（２年）

小林 侑世（２年）

林 龍正（２年）

古川 達也（２年）

吉岡 大翔（２年）

池間 凛斗（１年）

川原 琉人（１年）

谷本昂士郎（１年）

玉目 陸（１年）

永原 颯磨（１年）

◇関東学生連合

古川 大晃（東大大学院４年）

片川 祐大（亜大４年）

栗原 舜（明治学院大４年）

高島 侑翔（東農大４年）

辻本 幸翼（上武大４年）

福本 陽樹（武蔵野学院大４年）

藤原 稜太（拓大４年）

溝上 稜斗（明大４年）

森川 蒼太（流経大４年）

秋吉 拓真（東大３年）

東 晃成（麗沢大３年）

小山 洋生（筑波大３年）

横田 星那（国士舘大３年）

佐藤我駆人（駿河台大１年）

檜垣 蒼（東海大１年）

宮本 大心（芝浦工大１年）