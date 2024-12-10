第１０１回箱根駅伝に出場する全２１チームのタスキ

写真拡大

　第１０１回箱根駅伝（来年１月２、３日）を主催する関東学生陸上競技連盟は１０日、出場２１チームの登録選手１６人を発表した。

　連覇を狙う青学大は黒田朝日（３年）、太田蒼生（４年）、鶴川正也（４年）らベストメンバがーがそろった。２年ぶりの王座奪還を狙う駒大は出雲駅伝、全日本大学駅伝を欠場した佐藤圭汰（３年）が順当にメンバー入りした。

　箱根駅伝の選手登録は各チームが例年１２月１０日に１６人を登録。同２９日に１〜１０区と補欠６人の区間登録を行う。往路（１月２日）、復路（同３日）ともにスタート時間（午前８時）の１時間１０分前に当日変更が可能。変更は区間登録選手と補欠登録選手の交代だけで、区間登録選手同士の交代はできない。第９８回大会から当日変更枠は４人以内から６人以内に拡大。ただ、１日で変更できる選手は４人以内。また、外国人留学生は登録２人以内、出場１人以内。

出場２１チームの登録選手１６人は以下の通り。〇は主将。

◇青学大（前回優勝）

太田　蒼生（４年）

白石　光星（４年）

田中　悠登（４年）〇

鶴川　正也（４年）

野村　昭夢（４年）

若林　宏樹（４年）

荒巻　朋熈（３年）

宇田川瞬矢（３年）

黒田　朝日（３年）

佐藤　有一（３年）

塩出　翔太（３年）

平松　享祐（２年）

安島　莉玖（１年）

小河原陽琉（１年）

黒田　　然（１年）

佐藤　愛斗（１年）

◇駒大（前回２位）

篠原倖太朗（４年）〇

吉本　真啓（４年）

伊藤　蒼唯（３年）

帰山　侑大（３年）

佐藤　圭汰（３年）

森重　清龍（３年）

山川　拓馬（３年）

山口　真玄（３年）

小山　翔也（２年）

白井　恒成（２年）

新井　倖生（２年）

村上　　響（２年）

安原　海晴（２年）

桑田　駿介（１年）

坂口　雄哉（１年）

谷中　　晴（１年）

◇城西大（前回３位）

伊藤　大晴（４年）

久保出雄太（４年）

林　　晃耀（４年）

平林　　樹（４年）〇

岩田　真之（３年）

ヴィクター　キムタイ（３年）

小早川凌真（３年）

斎藤　将也（３年）

桜井　優我（３年）

鈴木　健真（３年）

山中　達貴（３年）

小田　伊織（２年）

柴田　　侑（２年）

中島　巨翔（２年）

小林　竜輝（１年）

三宅　　駿（１年）

　◇東洋大（前回４位）

石田　洸介（４年）

梅崎　　蓮（４年）〇

小林　亮太（４年）

永吉　恭理（４年）

増田　涼太（４年）

吉田　　周（４年）

網本　佳悟（３年）

緒方澪那斗（３年）

岸本遼太郎（３年）

西村　真周（３年）

薄根　大河（２年）

浜中　　尊（２年）

内堀　　勇（１年）

松井　海斗（１年）

宮崎　　優（１年）

迎　　暖人（１年）

◇国学院大（前回５位）

佐藤　快成（４年）

鶴　　元太（４年）

中川　雄太（４年）

平林　清澄（４年）〇

山本　歩夢（４年）

青木　瑠郁（３年）

上原　琉翔（３年）

嘉数　純平（３年）

高山　豪起（３年）

後村　光星（２年）

辻原　　輝（２年）

野中　恒亨（２年）

吉田蔵之介（２年）

飯国　新太（１年）

岡村　享一（１年）

尾熊　迅斗（１年）

◇法大（前回６位）

安沢　駿空（４年）

小泉　　樹（４年）〇

高橋　一颯（４年）

武田　和馬（４年）

永島　悠平（４年）

宮岡　幸大（４年）

大島　史也（３年）

行天　陽虹（３年）

澤中　響生（３年）

清水　郁杜（３年）

花岡　慶次（３年）

矢原　倖瑛（３年）

重山　弘徳（２年）

野田　晶斗（２年）

湯田陽平兵（２年）

福田　大馳（１年）

◇早大（前回７位）

石塚　陽士（４年）

伊藤　大志（４年）〇

伊福　陽太（４年）

菅野　雄太（４年）

草野　洸正（４年）

和田　悠都（４年）

藤本進次郎（３年）

間瀬田純平（３年）

宮岡　凜太（３年）

山口　智規（３年）

工藤　慎作（２年）

長屋　匡起（２年）

山粼　一吹（２年）

瀬間　元輔（１年）

山口　竣平（１年）

吉倉　ナヤブ直希（１年）

◇創価大（前回８位）

小暮　栄輝（４年）

吉田　　響（４年）

吉田　　凌（４年）〇

若狭凜太郎（４年）

石丸　惇那（３年）

黒木　陽向（３年）

野沢　悠真（３年）

織橋　　巧（２年）

川上　翔太（２年）

小池　莉希（２年）

齊藤　大空（２年）

スティーブン　ムチーニ（２年）

石丸　修那（１年）

浦川　栞伍（１年）

齋藤　一筋（１年）

山口　翔輝（１年）

◇帝京大（前回９位）

黒木　浩祐（４年）

小林　大晟（４年）

高島　大空（４年）

林　　叶大（４年）

福田　　翔（４年）

山中　博生（４年）〇

尾崎　仁哉（３年）

柴戸　遼太（３年）

島田　晃希（３年）

藤本　雄大（３年）

山口　翔平（３年）

鎗田　大輝（３年）

浅川　侑大（２年）

楠岡　由浩（２年）

広田　　陸（２年）

小林　咲冴（１年）

◇大東大（前回１０位）

大谷　章紘（４年）

小田　恭平（４年）

佐々木真人（４年）

西川　千青（４年）

西代　雄豪（４年）〇

赤星　龍舞（３年）

入浜　輝大（３年）

庄司　瑞輝（２年）

藤原　幹大（２年）

宮倉　騎士（２年）

棟方　一楽（２年）

エヴァンス　キプロップ（１年）

大浜　逞真（１年）

清水　雄翔（１年）

中沢　真大（１年）

松浦　輝仁（１年）

◇立大（予選会１位）

安藤　圭佑（４年）〇

稲塚　大祐（４年）

中田　紫音（４年）

中西　洸貴（４年）

林　虎大朗（４年）

山口　史朗（４年）

山本　羅生（４年）

小倉　史也（３年）

国安　広人（３年）

永井　　駿（３年）

馬場　賢人（３年）

吉屋　佑晟（３年）

木島　　陸（２年）

原田　颯大（２年）

鈴木　愛音（１年）

山下　翔吾（１年）

◇専大（予選会２位）

大田和一斗（４年）

長谷川　源（４年）

新井　友裕（３年）

犬塚　知宏（３年）

手塚　太一（３年）

福田　達也（３年）

藁科　健斗（３年）

上山　詩樹（２年）

大西　裕翔（２年）

具志堅一斗（２年）

佐藤　　陸（２年）

丹　柊太郎（２年）

和田　晴之（２年）

高橋　凛琥（１年）

田口　萩太（１年）

ダンカン　マイナ（１年）

◇山梨学院大（予選会３位）

大西　　陸（４年）

高田　尚暉（４年）

土器屋快都（４年）

徳田　秋斗（４年）

村上　大樹（４年）〇

ジェームス　ムトゥク（３年）

塚本　陸斗（３年）

平八重充希（３年）

弓削　征慶（３年）

伊東　　駿（２年）

田原　匠真（２年）

ブライアン　キピエゴ（２年）

和田　瑛登（２年）

阿部　紘也（１年）

大杉亮太朗（１年）

高橋　楓河（１年）

◇日体大（予選会４位）

石川　龍芽（４年）

植松　孝太（４年）

住原　聡太（４年）

高村比呂飛（４年）

富永　椋太（４年）

山口　　廉（４年）

山下　大毅（４年）

分須　尊紀（４年）〇

浦上　和樹（３年）

田島　駿介（３年）

平島　龍斗（３年）

二村昇太朗（３年）

山崎　　丞（３年）

瀬戸　雅史（２年）

吉田　黎大（２年）

佐藤　大和（１年）

◇中央学院大（予選会５位）

太田　　翔（４年）

工藤　巧夢（４年）

柴田　大輝（４年）

堀田　晟礼（４年）

吉田　礼志（４年）〇

黒谷　　優（３年）

小松裕大朗（３年）

近田　陽路（３年）

坂本　　駿（３年）

三角　洸太（３年）

市川　大世（２年）

林　　愛斗（２年）

前原　颯斗（２年）

長部虎太郎（１年）

長友　英吾（１年）

日数谷隼人（１年）

◇中大（予選会６位）

阿部　陽樹（４年）

浦田　優斗（４年）

園木　大斗（４年）

山平　怜生（４年）

白川　陽大（３年）

溜池　一太（３年）

吉居　駿恭（３年）

吉中　祐太（３年）

鈴木耕太郎（２年）

藤田　大智（２年）

本間　　颯（２年）

岡田　開成（１年）

佐藤　大介（１年）

田原琥太郎（１年）

並川　颯太（１年）

原田　望睦（１年）

◇日大（予選会７位）

安藤　風羽（４年）

大橋　　優（４年）

岡田　祐太（４年）

大仲　竜平（３年）

小路　翔琉（３年）

菅原　広希（３年）

鈴木　孔士（３年）

冨田　悠晟（３年）

中沢　星音（３年）〇

山口　月暉（３年）

シャドラック　キップケメイ（２年）

高田　眞朋（２年）

長谷川豊樹（２年）

山口　彰太（２年）

山口　聡太（２年）

長沢　辰朗（１年）

◇東京国際大（予選会８位）

大林　洸己（４年）

木村　海斗（４年）

楠木　悠人（４年）〇

佐藤　榛紀（４年）

冨永　昌輝（４年）

益田　郁也（４年）

山本　泰輝（４年）

大村　良紀（３年）

川内　琉生（３年）

菅野裕二郎（３年）

中山　拓真（３年）

アモス　ベット（２年）

リチャード　エティーリ（２年）

古賀　智也（１年）

小柴裕士郎（１年）

政　　仁斗（１年）

◇神奈川大（予選会９位）

石口　大地（４年）

中西　良介（４年）

中原　優人（４年）

酒井　健成（３年）

塩田　大空（３年）

志食　隆希（３年）

中野　蒼心（３年）

西坂　昂也（３年）

松崎　圭佑（３年）

宮本　陽叶（３年）

大岩　　蓮（２年）

近藤　大智（２年）

滝本　朗史（２年）

新妻　玲旺（２年）

三原　涼雅（２年）

上田　航大（１年）

◇順大（予選会１０位）

浅井　皓貴（４年）

海老沢憲伸（４年）

堀越　翔人（４年）

石岡　大侑（３年）

大倉　靖萌（３年）

金原　祥汰（３年）

荒牧　琢登（２年）

小林　侑世（２年）

林　　龍正（２年）

古川　達也（２年）

吉岡　大翔（２年）

池間　凛斗（１年）

川原　琉人（１年）

谷本昂士郎（１年）

玉目　　陸（１年）

永原　颯磨（１年）

◇関東学生連合

古川　大晃（東大大学院４年）

片川　祐大（亜大４年）

栗原　　舜（明治学院大４年）

高島　侑翔（東農大４年）

辻本　幸翼（上武大４年）

福本　陽樹（武蔵野学院大４年）

藤原　稜太（拓大４年）

溝上　稜斗（明大４年）

森川　蒼太（流経大４年）

秋吉　拓真（東大３年）

東　　晃成（麗沢大３年）

小山　洋生（筑波大３年）

横田　星那（国士舘大３年）

佐藤我駆人（駿河台大１年）

檜垣　　蒼（東海大１年）

宮本　大心（芝浦工大１年）