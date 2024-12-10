第１０１回箱根駅伝出場チームの登録選手発表 青学大はベストメンバー 駒大の佐藤圭汰らも順当にメンバー入り
第１０１回箱根駅伝（来年１月２、３日）を主催する関東学生陸上競技連盟は１０日、出場２１チームの登録選手１６人を発表した。
連覇を狙う青学大は黒田朝日（３年）、太田蒼生（４年）、鶴川正也（４年）らベストメンバがーがそろった。２年ぶりの王座奪還を狙う駒大は出雲駅伝、全日本大学駅伝を欠場した佐藤圭汰（３年）が順当にメンバー入りした。
箱根駅伝の選手登録は各チームが例年１２月１０日に１６人を登録。同２９日に１〜１０区と補欠６人の区間登録を行う。往路（１月２日）、復路（同３日）ともにスタート時間（午前８時）の１時間１０分前に当日変更が可能。変更は区間登録選手と補欠登録選手の交代だけで、区間登録選手同士の交代はできない。第９８回大会から当日変更枠は４人以内から６人以内に拡大。ただ、１日で変更できる選手は４人以内。また、外国人留学生は登録２人以内、出場１人以内。
出場２１チームの登録選手１６人は以下の通り。〇は主将。
◇青学大（前回優勝）
太田 蒼生（４年）
白石 光星（４年）
田中 悠登（４年）〇
鶴川 正也（４年）
野村 昭夢（４年）
若林 宏樹（４年）
荒巻 朋熈（３年）
宇田川瞬矢（３年）
黒田 朝日（３年）
佐藤 有一（３年）
塩出 翔太（３年）
平松 享祐（２年）
安島 莉玖（１年）
小河原陽琉（１年）
黒田 然（１年）
佐藤 愛斗（１年）
◇駒大（前回２位）
篠原倖太朗（４年）〇
吉本 真啓（４年）
伊藤 蒼唯（３年）
帰山 侑大（３年）
佐藤 圭汰（３年）
森重 清龍（３年）
山川 拓馬（３年）
山口 真玄（３年）
小山 翔也（２年）
白井 恒成（２年）
新井 倖生（２年）
村上 響（２年）
安原 海晴（２年）
桑田 駿介（１年）
坂口 雄哉（１年）
谷中 晴（１年）
◇城西大（前回３位）
伊藤 大晴（４年）
久保出雄太（４年）
林 晃耀（４年）
平林 樹（４年）〇
岩田 真之（３年）
ヴィクター キムタイ（３年）
小早川凌真（３年）
斎藤 将也（３年）
桜井 優我（３年）
鈴木 健真（３年）
山中 達貴（３年）
小田 伊織（２年）
柴田 侑（２年）
中島 巨翔（２年）
小林 竜輝（１年）
三宅 駿（１年）
◇東洋大（前回４位）
石田 洸介（４年）
梅崎 蓮（４年）〇
小林 亮太（４年）
永吉 恭理（４年）
増田 涼太（４年）
吉田 周（４年）
網本 佳悟（３年）
緒方澪那斗（３年）
岸本遼太郎（３年）
西村 真周（３年）
薄根 大河（２年）
浜中 尊（２年）
内堀 勇（１年）
松井 海斗（１年）
宮崎 優（１年）
迎 暖人（１年）
◇国学院大（前回５位）
佐藤 快成（４年）
鶴 元太（４年）
中川 雄太（４年）
平林 清澄（４年）〇
山本 歩夢（４年）
青木 瑠郁（３年）
上原 琉翔（３年）
嘉数 純平（３年）
高山 豪起（３年）
後村 光星（２年）
辻原 輝（２年）
野中 恒亨（２年）
吉田蔵之介（２年）
飯国 新太（１年）
岡村 享一（１年）
尾熊 迅斗（１年）
◇法大（前回６位）
安沢 駿空（４年）
小泉 樹（４年）〇
高橋 一颯（４年）
武田 和馬（４年）
永島 悠平（４年）
宮岡 幸大（４年）
大島 史也（３年）
行天 陽虹（３年）
澤中 響生（３年）
清水 郁杜（３年）
花岡 慶次（３年）
矢原 倖瑛（３年）
重山 弘徳（２年）
野田 晶斗（２年）
湯田陽平兵（２年）
福田 大馳（１年）
◇早大（前回７位）
石塚 陽士（４年）
伊藤 大志（４年）〇
伊福 陽太（４年）
菅野 雄太（４年）
草野 洸正（４年）
和田 悠都（４年）
藤本進次郎（３年）
間瀬田純平（３年）
宮岡 凜太（３年）
山口 智規（３年）
工藤 慎作（２年）
長屋 匡起（２年）
山粼 一吹（２年）
瀬間 元輔（１年）
山口 竣平（１年）
吉倉 ナヤブ直希（１年）
◇創価大（前回８位）
小暮 栄輝（４年）
吉田 響（４年）
吉田 凌（４年）〇
若狭凜太郎（４年）
石丸 惇那（３年）
黒木 陽向（３年）
野沢 悠真（３年）
織橋 巧（２年）
川上 翔太（２年）
小池 莉希（２年）
齊藤 大空（２年）
スティーブン ムチーニ（２年）
石丸 修那（１年）
浦川 栞伍（１年）
齋藤 一筋（１年）
山口 翔輝（１年）
◇帝京大（前回９位）
黒木 浩祐（４年）
小林 大晟（４年）
高島 大空（４年）
林 叶大（４年）
福田 翔（４年）
山中 博生（４年）〇
尾崎 仁哉（３年）
柴戸 遼太（３年）
島田 晃希（３年）
藤本 雄大（３年）
山口 翔平（３年）
鎗田 大輝（３年）
浅川 侑大（２年）
楠岡 由浩（２年）
広田 陸（２年）
小林 咲冴（１年）
◇大東大（前回１０位）
大谷 章紘（４年）
小田 恭平（４年）
佐々木真人（４年）
西川 千青（４年）
西代 雄豪（４年）〇
赤星 龍舞（３年）
入浜 輝大（３年）
庄司 瑞輝（２年）
藤原 幹大（２年）
宮倉 騎士（２年）
棟方 一楽（２年）
エヴァンス キプロップ（１年）
大浜 逞真（１年）
清水 雄翔（１年）
中沢 真大（１年）
松浦 輝仁（１年）
◇立大（予選会１位）
安藤 圭佑（４年）〇
稲塚 大祐（４年）
中田 紫音（４年）
中西 洸貴（４年）
林 虎大朗（４年）
山口 史朗（４年）
山本 羅生（４年）
小倉 史也（３年）
国安 広人（３年）
永井 駿（３年）
馬場 賢人（３年）
吉屋 佑晟（３年）
木島 陸（２年）
原田 颯大（２年）
鈴木 愛音（１年）
山下 翔吾（１年）
◇専大（予選会２位）
大田和一斗（４年）
長谷川 源（４年）
新井 友裕（３年）
犬塚 知宏（３年）
手塚 太一（３年）
福田 達也（３年）
藁科 健斗（３年）
上山 詩樹（２年）
大西 裕翔（２年）
具志堅一斗（２年）
佐藤 陸（２年）
丹 柊太郎（２年）
和田 晴之（２年）
高橋 凛琥（１年）
田口 萩太（１年）
ダンカン マイナ（１年）
◇山梨学院大（予選会３位）
大西 陸（４年）
高田 尚暉（４年）
土器屋快都（４年）
徳田 秋斗（４年）
村上 大樹（４年）〇
ジェームス ムトゥク（３年）
塚本 陸斗（３年）
平八重充希（３年）
弓削 征慶（３年）
伊東 駿（２年）
田原 匠真（２年）
ブライアン キピエゴ（２年）
和田 瑛登（２年）
阿部 紘也（１年）
大杉亮太朗（１年）
高橋 楓河（１年）
◇日体大（予選会４位）
石川 龍芽（４年）
植松 孝太（４年）
住原 聡太（４年）
高村比呂飛（４年）
富永 椋太（４年）
山口 廉（４年）
山下 大毅（４年）
分須 尊紀（４年）〇
浦上 和樹（３年）
田島 駿介（３年）
平島 龍斗（３年）
二村昇太朗（３年）
山崎 丞（３年）
瀬戸 雅史（２年）
吉田 黎大（２年）
佐藤 大和（１年）
◇中央学院大（予選会５位）
太田 翔（４年）
工藤 巧夢（４年）
柴田 大輝（４年）
堀田 晟礼（４年）
吉田 礼志（４年）〇
黒谷 優（３年）
小松裕大朗（３年）
近田 陽路（３年）
坂本 駿（３年）
三角 洸太（３年）
市川 大世（２年）
林 愛斗（２年）
前原 颯斗（２年）
長部虎太郎（１年）
長友 英吾（１年）
日数谷隼人（１年）
◇中大（予選会６位）
阿部 陽樹（４年）
浦田 優斗（４年）
園木 大斗（４年）
山平 怜生（４年）
白川 陽大（３年）
溜池 一太（３年）
吉居 駿恭（３年）
吉中 祐太（３年）
鈴木耕太郎（２年）
藤田 大智（２年）
本間 颯（２年）
岡田 開成（１年）
佐藤 大介（１年）
田原琥太郎（１年）
並川 颯太（１年）
原田 望睦（１年）
◇日大（予選会７位）
安藤 風羽（４年）
大橋 優（４年）
岡田 祐太（４年）
大仲 竜平（３年）
小路 翔琉（３年）
菅原 広希（３年）
鈴木 孔士（３年）
冨田 悠晟（３年）
中沢 星音（３年）〇
山口 月暉（３年）
シャドラック キップケメイ（２年）
高田 眞朋（２年）
長谷川豊樹（２年）
山口 彰太（２年）
山口 聡太（２年）
長沢 辰朗（１年）
◇東京国際大（予選会８位）
大林 洸己（４年）
木村 海斗（４年）
楠木 悠人（４年）〇
佐藤 榛紀（４年）
冨永 昌輝（４年）
益田 郁也（４年）
山本 泰輝（４年）
大村 良紀（３年）
川内 琉生（３年）
菅野裕二郎（３年）
中山 拓真（３年）
アモス ベット（２年）
リチャード エティーリ（２年）
古賀 智也（１年）
小柴裕士郎（１年）
政 仁斗（１年）
◇神奈川大（予選会９位）
石口 大地（４年）
中西 良介（４年）
中原 優人（４年）
酒井 健成（３年）
塩田 大空（３年）
志食 隆希（３年）
中野 蒼心（３年）
西坂 昂也（３年）
松崎 圭佑（３年）
宮本 陽叶（３年）
大岩 蓮（２年）
近藤 大智（２年）
滝本 朗史（２年）
新妻 玲旺（２年）
三原 涼雅（２年）
上田 航大（１年）
◇順大（予選会１０位）
浅井 皓貴（４年）
海老沢憲伸（４年）
堀越 翔人（４年）
石岡 大侑（３年）
大倉 靖萌（３年）
金原 祥汰（３年）
荒牧 琢登（２年）
小林 侑世（２年）
林 龍正（２年）
古川 達也（２年）
吉岡 大翔（２年）
池間 凛斗（１年）
川原 琉人（１年）
谷本昂士郎（１年）
玉目 陸（１年）
永原 颯磨（１年）
◇関東学生連合
古川 大晃（東大大学院４年）
片川 祐大（亜大４年）
栗原 舜（明治学院大４年）
高島 侑翔（東農大４年）
辻本 幸翼（上武大４年）
福本 陽樹（武蔵野学院大４年）
藤原 稜太（拓大４年）
溝上 稜斗（明大４年）
森川 蒼太（流経大４年）
秋吉 拓真（東大３年）
東 晃成（麗沢大３年）
小山 洋生（筑波大３年）
横田 星那（国士舘大３年）
佐藤我駆人（駿河台大１年）
檜垣 蒼（東海大１年）
宮本 大心（芝浦工大１年）