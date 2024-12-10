千年以上の歴史ある古鎮を訪ねて 中国雲南省昆明市
8日、雲南省昆明市官渡区の官渡古鎮。（ドローンから、昆明＝新華社記者/王静頤）
【新華社昆明12月10日】中国雲南省昆明市官渡区にある官渡古鎮は千年以上の歴史があり、独特な歴史的建築物や奥深い文化的内包、豊富な文化観光で多くの観光客を魅了している。古鎮は無形文化遺産体験や技術伝習などを通して、無形文化遺産の伝承と発展を促進し魅力を広めている。
8日、雲南省昆明市官渡区の官渡古鎮。（ドローンから、昆明＝新華社記者/王静頤）
8日、雲南省昆明市官渡区の官渡古鎮を散策する観光客。（昆明＝新華社記者/王静頤）
8日、雲南省昆明市官渡区の官渡古鎮で写真を撮る観光客。（昆明＝新華社記者/王静頤）
8日、雲南省昆明市官渡区の官渡古鎮で自撮りする観光客。（昆明＝新華社記者/高咏薇）
8日、雲南省昆明市官渡古鎮にある劇場、古渡梨園で同省の地方劇、滇劇（てんげき）を体験する観光客。（昆明＝新華社記者/高咏薇）
8日、雲南省昆明市官渡区の官渡古鎮を散策する観光客。（昆明＝新華社記者/王静頤）
8日、雲南省昆明市官渡区の官渡古鎮で遊ぶ子ども。（昆明＝新華社記者/王静頤）
8日、雲南省昆明市官渡区の官渡古鎮に建つ金剛塔。（昆明＝新華社記者/高咏薇）
8日、雲南省昆明市官渡古鎮の文明閣建築群。（昆明＝新華社記者/高咏薇）
8日、雲南省昆明市官渡区の官渡古鎮で遊ぶ子ども。（昆明＝新華社記者/王静頤）
8日、雲南省昆明市官渡区の官渡古鎮。（ドローンから、昆明＝新華社記者/王静頤）
8日、雲南省昆明市官渡区の官渡古鎮を散策する観光客。（昆明＝新華社記者/王静頤）
8日、雲南省昆明市官渡区にある官渡古鎮で外国人観光客に「面塑」（練り粉人形）作りを指導する面塑の無形文化遺産伝承者、劉麗春（りゅう・れいしゅん）さん。（昆明＝新華社記者/高咏薇）
8日、雲南省昆明市官渡古鎮にある劇場、古渡梨園で同省の地方劇、滇劇（てんげき）を楽しむ人々。（昆明＝新華社記者/高咏薇）