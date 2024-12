ザ・リッツ・カールトンにて、ミュージカル『ウィキッド』の世界観と融合させたストロベリーブッフェを開催。

毎年好評のストロベリーブッフェと『ウィキッド』が1つになり、苺と作品の魅力が詰まっています☆

ザ・リッツ・カールトン大阪「スプレンディード」『ウィキッド』ストロベリーブッフェ

期間:2024年12月27日〜2025年2月28日(金)

時間:14:30〜17:00

価格(税・サ込):

平日 大人 7,000円、子ども 3,500円

土日祝 大人 7,500円、子ども 3,750円

場所:イタリア料理「スプレンディード」(1F)

予約:電話 06-6343-7020(レストラン予約)、WEBサイト

ザ・リッツ・カールトン大阪のイタリア料理「スプレンディード」にて、アフタヌーンブッフェ「『ウィキッド』ストロベリーブッフェ」 を開催。

2024年12月27日〜2025年2月28日まで、毎年大好評のストロベリーブッフェとミュージカル『ウィキッド』の魅力が1つになったブッフェを楽しめます!

『ウィキッド』は、ザ・リッツ・カールトン大阪からほど近い、大阪四季劇場で上演中の劇団四季によるミュージカル作品。

名作文学「オズの魔法使い」の序章として、後に “善い魔女”と “西の悪い魔女”と呼ばれることになるグリンダとエルファバの知られざる友情と絆を描いています。

悩みながらも未来に突き進もうとする等身大の少女たちの姿には、今を生きる私たちにとって重要なテーマが散りばめられており、再演希望数の高い作品です☆

2025年春には映画版の日本公開が決まるなど、さらに注目を集めています。

そんな『ウィキッド』の魅力が、ザ・リッツ・カールトン大阪のストロベリーブッフェに融合しました!

『ウィキッド』の魅力を知る人に、苺の魅力を引き出したスイーツやセイヴォリーを楽しんでほしいという想い。

また、ストロベリーブッフェを毎年楽しみにしている人に、『ウィキッド』との出会いを提案したい、という想いから実現したコラボレーションです☆

アフタヌーンブッフェ「『ウィキッド』ストロベリーブッフェ」メニュー内容

(上段:左から時計回りに)ストロベリーライムバニラケーキ、ピスタチオバニラケーキ、ストロベリーパンナコッタ、ストロベリームース (下段:左から)ストロベリーカルダモンタルト、ストロベリーライムジンジャー

スイーツ:・柚子トラベルケーキ・ストロベリートラベルケーキ・ストロベリー抹茶ケーキ・ストロベリーココナッツクリーム・ストロベリーミントパンナコッタ・ストロベリーパンナコッタ・ストロベリーライムバニラケーキ・ストロベリー柚子ケーキ・ストロベリーチョコレートヘーゼルナッツケーキ・ピスタチオバニラケーキ・ピスタチオベリーケーキ・ストロベリーカルダモンタルト・ストロベリーガナッシュロリポップ・プラリネアーモンドロリポップ・チーズケーキシャンティ・マドレーヌ・ストロベリーライムジンジャー・ストロベリーココナッツ・ストロベリームースフルーツ:・フレッシュ苺セイヴォリー:・苺のブッラータ・チキンクリームスープ・カプレーゼチャバタサンド・ハマチクルード・ボロネーゼパスタ・苺サラダ・トマトタルタルブルスケッタライブデザート:・ストロベリー バルサミコ ココナッツ 弓削牧場ミルクアイスクリームドリンク:・ザ・リッツ・カールトン大阪 オリジナルブレンドティーなど5種

アフタヌーンブッフェ「『ウィキッド』ストロベリーブッフェ」のスイーツには、フランス出身のエグゼクティブペストリーシェフ フレデリック・モロー氏が20種のラインナップを用意。

作品のイメージカラーであるグリーンの食材として、ピスタチオやミントが使用されています!

苺と組み合わせることで、そのおいしさをさらにバリエーション豊かに表現。

苺の甘酸っぱさを楽しめる軽快な「ストロベリーパンナコッタ」には、エルファバとグリンダのプレートをセットしています。

作品のテーマカラーが鮮やかな「ストロベリーライムジンジャー」には、タイトルがあしらわれています。

生まれた時から肌の色が緑で偏見に苛まれて育ち、後に”西の悪い魔女”と呼ばれるエルファバを象徴する、彼女の帽子をイメージしたスイーツは「ストロベリーカルダモンタルト」

スパイスの女王と呼ばれる、カルダモンの高貴な香りが印象的です。

華やかな雰囲気に満ち、明るく人気者で、後に”善い魔女”と呼ばれるグリンダ。

彼女からインスピレーションを得たスイーツは3種類が登場します!

「ストロベリーライムバニラケーキ」は、彼女のヘアピースのフラワーモチーフをあしらった、ライムのさわやかさとバニラのリッチな香りのペアリングが楽しい一品。

ミニバッグをイメージしたスイーツ「ピスタチオバニラケーキ」は、クリーミーでリッチな味わいです。

パンプスをイメージして作られた「ストロベリームース」は、なめらかなムースに、苺の風味が豊かに溶け合う美味しさ☆

また、風味や酸味・甘みをダイレクトに楽しめる、フレッシュ苺も心ゆくまで堪能できます。

(左から)カプレーゼチャバタサンド、チキンクリームスープ、苺サラダ、ハマチクルード、苺のブッラータ

イタリア出身で「スプレンディード」料理長アレッシオによるセイヴォリーは、「苺のブッラータ」「苺サラダ」など、苺をストレートに味わうメニューのほか本格イタリアンも登場。

シェフ自慢の「ボロネーゼパスタ」や、ハマチをマリネ仕立てにした「ハマチクルード」などが楽しめます!

ライブデザートには「ストロベリーバルサミコ ココナッツ 弓削牧場ミルクアイスクリーム」を用意。

バルサミコをまとった苺に、ミルク感たっぷりのアイスクリームとホイップクリームをトッピングしたデザートです。

フルーティーな苺の酸味とミルキーな味わいのコンビネーションが愉しめます☆

そして『ウィキッド』の世界に思いを馳せて用意されたドリンクメニューも登場し、テーブルを一層華やかに!

『ウィキッド』を観劇した人はもちろん、まだ見ていない人も作品に関心が持てるよう、店内には作品にちなんだ装飾が施されます。

幅広い年代の方に支持される不朽のミュージカル『ウィキッド』の世界感を、スイーツやセイヴォリーとともに存分に楽しめるブッフェです☆

『ウィキッド』公演詳細

公演名:劇団四季ミュージカル『ウィキッド』

会場:大阪四季劇場(〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスPLAZA ENT 7階)

公演期間:上演中〜2025年7月6日(日)

お問合せ:劇団四季ナビダイヤル 0570-008-110

名作「オズの魔法使い」を、2人の魔女の視点から描いた『ウィキッド』

何もかも正反対の二人が心を通わせ、やがてそれぞれの道へと進んでいく物語には「自分の意志で道を決める強さ」や「違う生き方を尊重することの大切さ」といった、今を生きる私たちにとって重要なテーマが散りばめられています。

一方で、エメラルド色の舞台装置、数百のきらびやかな衣裳、巨大なドラゴンや空飛ぶほうきなど、そのステージは夢と魔法の世界そのもの。

そして、一聴しただけで心をつかまれる楽曲の数々。

グラミー賞をはじめ数々の栄誉に輝いたその音楽は、二人の喜びや怒り、切なさ、そして強い決意を余すことなく表現し、観客の心に深い余韻を残します。

老若男女すべての人に魔法をかける、驚きと感動の超大作ミュージカルです。

人気のストロベリーブッフェに、ミュージカル『ウィキッド』の魅力を融合。

ザ・リッツ・カールトン大阪「スプレンディード」の『ウィキッド』ストロベリーブッフェは、2024年12月27日から2025年2月28日まで開催です☆

※写真はイメージです

※メニューは予告なく変更となる場合があります

