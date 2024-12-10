Ê¡²¬¡¢CBÅÄÂå²íÌé¤È¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤òÈ¯É½¡ª¡¡ÎßÀÑ·Ù¹ð¤Ë¤è¤ë·ç¾ì¤ò½ü¤¤¤¿Á´37»î¹ç¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì
¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï10Æü¡¢CBÅÄÂå²íÌé¤È¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡1993Ç¯5·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÅÄÂå¤Ï¸½ºß31ºÐ¡£¶õÃæÀï¤ËÌµÎà¤Î¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ë¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¡¢2016Ç¯¤ËË¡À¯Âç³Ø¤«¤éFC´ôÉì¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤È¡¢ÆÊÌÚSC¤ò·Ð¤Æ¡¢2021Ç¯¤Ë¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ë²ÃÆþ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼çÎÏ¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤¿ÌðÀè¤Î2023Ç¯²Æ¤Ë¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ø¤È³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¤¿¡£Éé½ý¼Ô¤¬½Ð¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢J1¥ê¡¼¥°Âè1ÀáËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚÀï¤«¤é¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÎßÀÑ·Ù¹ð¤Ë¤è¤ë½Ð¾ìÄä»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè23Àá¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹ÅçÀï¤ò½ü¤¤¤¿Á´37»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Âè22ÀáµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ç¤ÏÆÀ°Õ¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤Ê¤É¡¢¸ø¼°Àï¤Ç2ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1993Ç¯5·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÅÄÂå¤Ï¸½ºß31ºÐ¡£¶õÃæÀï¤ËÌµÎà¤Î¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ë¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¡¢2016Ç¯¤ËË¡À¯Âç³Ø¤«¤éFC´ôÉì¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤È¡¢ÆÊÌÚSC¤ò·Ð¤Æ¡¢2021Ç¯¤Ë¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ë²ÃÆþ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼çÎÏ¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤¿ÌðÀè¤Î2023Ç¯²Æ¤Ë¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ø¤È³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¤¿¡£Éé½ý¼Ô¤¬½Ð¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢J1¥ê¡¼¥°Âè1ÀáËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚÀï¤«¤é¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÎßÀÑ·Ù¹ð¤Ë¤è¤ë½Ð¾ìÄä»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè23Àá¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹ÅçÀï¤ò½ü¤¤¤¿Á´37»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Âè22ÀáµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ç¤ÏÆÀ°Õ¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤Ê¤É¡¢¸ø¼°Àï¤Ç2ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£