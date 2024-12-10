¼éÅÄ±ÑÀµ¤¬3½µ´Ö¤ÎÉé½ýÎ¥Ã¦¤«¡¡¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤¬µî¤Ã¤Æ¤«¤é¶ì¤·¤à¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÂÇ·â
¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°CP¤ÎÆüËÜÂåÉ½MF¼éÅÄ±ÑÀµ¤ËÉé½ýÊóÆ»¤À¡£
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ØA BOLA¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÂÀ¤â¤â¾åÉô¤Î¶ÚÆù¤òÄË¤á¡¢3½µ´Ö¤Î·ç¾ì¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£29Æü¤ËÇ÷¤ë¥×¥ê¥á¥¤¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè16Àá¤Î¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤«¤âÈùÌ¯¤ÊÌÏÍÍ¤À¡£
10Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥å¤È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¤À¤¬¡¢Á°ÆüÎý½¬¤Ç»Ñ¤Ê¤¯¡¢±óÀ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â³°¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¼éÅÄ¤Ï2022Ç¯²Æ¤Î²ÃÆþ¤«¤éº£µ¨¤Ç3Ç¯ÌÜ¡£¤½¤Îº£µ¨¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï21»î¹ç¤Ë½Ð¾ìÃæ¤À¡£
¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°CP¤Ïº£Ç¯11·î¤Ë¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤¬¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë°ú¤È´¤«¤ì¡¢¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥ì¥¤¥é´ÆÆÄ¤òB¥Á¡¼¥à¤«¤é¾º³Ê¤µ¤»¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï4»î¹ç¤Ç¤¿¤Ã¤¿¤Î1¾¡¡£ÌÜ²¼3Ï¢ÇÔÃæ¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¥Ì¡¼¥Î¡¦¥µ¥ó¥È¥¹¡¢¥Ú¥É¥í¡¦¥´¥ó¥µ¥¦¥ô¥§¥¹¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ö¥é¥¬¥ó¥µ¤âÉé½ýÃæ¤È¶ì¤·¤¤Âæ½ê»ö¾ð¤Î¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°CP¤À¤¬¡¢¿·´ø»Ø´ø´±¤Î¤â¤È¤Ç¤â½Ð¾ì¤¬Â³¤¤¤¿¼éÅÄ¤Þ¤Ç¤âÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤ì¤ÐÄË¼ê¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ØA BOLA¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÂÀ¤â¤â¾åÉô¤Î¶ÚÆù¤òÄË¤á¡¢3½µ´Ö¤Î·ç¾ì¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£29Æü¤ËÇ÷¤ë¥×¥ê¥á¥¤¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè16Àá¤Î¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤«¤âÈùÌ¯¤ÊÌÏÍÍ¤À¡£
10Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥å¤È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¤À¤¬¡¢Á°ÆüÎý½¬¤Ç»Ñ¤Ê¤¯¡¢±óÀ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â³°¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¼éÅÄ¤Ï2022Ç¯²Æ¤Î²ÃÆþ¤«¤éº£µ¨¤Ç3Ç¯ÌÜ¡£¤½¤Îº£µ¨¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï21»î¹ç¤Ë½Ð¾ìÃæ¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¥Ì¡¼¥Î¡¦¥µ¥ó¥È¥¹¡¢¥Ú¥É¥í¡¦¥´¥ó¥µ¥¦¥ô¥§¥¹¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ö¥é¥¬¥ó¥µ¤âÉé½ýÃæ¤È¶ì¤·¤¤Âæ½ê»ö¾ð¤Î¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°CP¤À¤¬¡¢¿·´ø»Ø´ø´±¤Î¤â¤È¤Ç¤â½Ð¾ì¤¬Â³¤¤¤¿¼éÅÄ¤Þ¤Ç¤âÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤ì¤ÐÄË¼ê¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é