J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡¢¥æ¡¼¥¹½Ð¿ÈÍèµ¨7Ç¯ÌÜ¤ÎËÌÅçÍ´Æó¤¬·ÀÌó¹¹¿·¡¡X¤Ç·è°Õ¡Ö¤ä¤ë¤è¡¼¡×
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï10Æü¡¢MFËÌÅçÍ´Æó¡Ê24¡Ë¤È¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö2025¥·¡¼¥º¥ó¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡¤ä¤ë¤è¡¼¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¸©¾®·´»Ô½Ð¿È¤ÎËÌÅç¤Ï°éÀ®ÁÈ¿¥¤ÎÊ¡²¬U¡½18¡Ê18ºÐ°Ê²¼¡Ë½Ð¿È¤Ç¡¢19Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¡£ºòµ¨J2¤ÎÅìµþV¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤Æ28»î¹ç3ÆÀÅÀ¤ÇJ1¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤·¡¢º£µ¨Éüµ¢¤·¤¿Ê¡²¬¤Ç¤ÏJ1¥ê¡¼¥°18»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£8·î7Æü¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¾ÅÆîÀï¤Ç¤Ï1ÅÀ¤òÄÉ¤¦¸åÈ¾ÄÉ²Ã¥¿¥¤¥à¤ËCK¤Î¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¡¢¥¶¥Ø¥Ç¥£¤ÎÆ±ÅÀ¥Ø¥Ã¥É¤ò¥¢¥·¥¹¥È¡£º£µ¨¤òÄÌ¤·¤Æ½Ð¾ì»þ´Ö¤³¤½¸Â¤é¤ì¤¿¤¬¡¢»ý¤ÁÌ£¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¤ÎÆÍÇË¤ä¥¥Ã¥¯¤ÎÀºÅÙ¤Ç²Ì´º¤Ë¥´¡¼¥ë¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£