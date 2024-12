全国にフルサービス型の喫茶店を展開するコメダ珈琲店が、桔梗信玄餅と初のコラボレーションを実施。

味わう黒蜜、香るきな粉の「シロノワール 桔梗信玄餅」と「のむ 桔梗信玄餅」が季節限定で販売されます☆

コメダ珈琲店「桔梗信玄餅」コラボレーションメニュー

販売期間:2024年12月11日(水)〜2025年1月中旬(予定)

販売店舗:全国のコメダ珈琲店、おかげ庵

※一部店舗を除く

全国にフルサービス型の喫茶店を展開するコメダ珈琲店が、桔梗信玄餅と初めてのコラボレーションメニューを展開。

季節限定の新メニュー「シロノワール 桔梗信玄餅」と「のむ 桔梗信玄餅」が販売されます。

桔梗信玄餅と同じ黒蜜ときな粉を使ったコラボメニューは、味わう黒蜜、香るきな粉な美味しさです☆

シロノワール 桔梗信玄餅

価格:

コメダ珈琲店 850円〜910円(税込)、ミニサイズ 650円〜710円(税込)

おかげ庵 890円〜960円(税込)、ミニサイズ 670円〜710円(税込)

食感も味わいも、桔梗信玄餅のおいしさを再現したシロノワールが季節限定メニューに登場。

温かいデニッシュの間に、お餅をイメージしたもちもち食感のクリームがサンドしてあります。

ひんやりソフトクリームの上からかけるのは、お菓子の桔梗信玄餅と同じきな粉と黒蜜。

黒蜜は別添えにしてあり、桔梗信玄餅のように自分でかけて楽しめます!

さっぱりとしたソフトクリームは、きな粉や黒蜜とも相性抜群。

きな粉の香ばしさとコク深い黒蜜の味わいを引き立て、食べ進めるごとに奥深く上品な美味しさが広がります☆

※ソフトクリームはホイップクリームに変更できません

のむ 桔梗信玄餅

価格:

コメダ珈琲店 720円〜960円(税込)

おかげ庵 780円〜920円(税込)

つるんとした口あたりともっちり食感を楽しめるゼリーに、なめらかなきな粉ドリンクを組み合わせた「のむ 桔梗信玄餅」

仕上げにホイップクリームと、桔梗信玄餅と同じきな粉と黒蜜がトッピングされています。

香ばしいきな粉と深みのある黒蜜が織りなすハーモニーに、もっちりゼリーの食感が加わったドリンクメニュー。

まるで、桔梗信玄餅をそのまま飲んでいるような味わいが楽しめる限定メニューです!

※ホイップクリームはソフトクリームに変更できません

※一度にたくさん口に入れ、よく噛まずに飲み込んだ場合、喉に詰まる危険性があります。特にお子さんは十分に注意ください

桔梗信玄餅と同じ黒蜜やきな粉を使った、初のコラボレーションメニュー。

コメダ珈琲店の「桔梗信玄餅」コラボレーションメニューは、2024年12月11日〜まで、全国のコメダ珈琲店とおかげ庵にて販売です☆

※価格は店舗により異なります

※写真はイメージです

※桔梗信玄餅と同じ「黒蜜」と「きな粉」はトッピング部分に使用しています(「のむ 桔梗信玄餅」のきな粉ドリンク部分は含みません)

