日本城郭協会は、調査・研究分野における新規事業として『日本城郭協会研究紀要』を創刊しました。

日本城郭協会『日本城郭協会研究紀要』

日本城郭協会は、調査・研究分野における新規事業として『日本城郭協会研究紀要』を創刊。

同協会加藤理文理事を委員長とする編集委員会で編集を行い、創刊号は編集委員による論文と、最新の城郭・城址の調査報告、城郭関連論文の最新リストなどで構成されています。

尚、2025年に刊行予定の第2号については、掲載論文の公募を予定しています。

12月21日〜22日に開催される『お城EXPO2024』にて先行頒布を行い、2025年1月より希望者に頒布を行う予定です。

頒価は2,500円。

創刊号の構成は以下の通りです。

■『日本城郭協会研究紀要』第1号

◆巻頭言

小和田哲男 (日本城郭協会理事長・文学博士・静岡大学名誉教授)

◆論文

『天正期駿府城の検証』加藤 理文 (日本城郭協会理事/学術副委員長)

『城郭からいかに攻め出したか-城郭外縁部の虎口と道に関する試論-』

高田 徹 (城郭史料研究会代表・城館史料学会会員・城郭談話会会員・日本城郭協会学術委員)

『山城の蔵-その機能と選地-』

中井 均 (滋賀大学名誉教授・日本城郭協会評議員)

『近世城郭の石材調達と方形石材』

乗岡 実 (丸亀市教育委員会学芸員・就実大学/岡山理科大学非常勤講師・日本城郭協会学術委員)

『戦国大名の領国拡大と郡司・城将の設置について-武田氏の信濃侵攻を事例に-』

平山 優 (健康科学大学特任教授・日本城郭協会評議員/学術委員)

◆発掘調査成果概要

『姉小路氏城跡の調査成果』三好 清超/大下 永 (飛騨市教育委員会)

『飯盛城における築城技術の先進性』

李 聖子 (大東市生涯学習課)/實盛 良彦 (四條畷市教育委員会)

◆調査成果速報

『大津市坂本城跡の発掘調査現状報告』岡田 有矢 (大津市市民部文化財保護課)

『篠脇城跡の発掘調査の成果』今津 和也 (郡上市教育委員会)

『周山城跡の発掘調査現状報告』馬瀬 智光 (京都市文化財保護課)

『三重県指定史跡 津城跡の発掘調査について』竹田 憲治 (津市教育委員会)

『八講師城の発掘調査成果について』石田 雄士 (米原市生涯学習課)

◆城郭関係文献リスト 2023年度 関口 和也 編

■日本城郭協会研究紀要概要

・発行 公益財団法人 日本城郭協会

・編集 日本城郭協会研究紀要編集委員会

加藤理文 高田徹 中井均 乗岡実

平山優 荒川正樹 山崎茂久

・印刷 株式会社プリプレスセンター

※頒価 一般 2,500円

日本城郭協会会員 1,500円

送料 600円

※購入希望者は公益財団法人日本城郭協会事務局までメールにて直接申込

