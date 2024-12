人気の高い講師のスケジュールを早めに予約！受験Dr.「人気講師先行予約」

中学受験専門の個別指導塾・家庭教師派遣の受験Dr.は、2025年度の「人気講師先行予約」を12月9日(月)より開始。

中学受験専門の個別指導塾・家庭教師派遣の受験Dr.は、2025年度の「人気講師先行予約」を12月9日(月)より開始しました。

■「人気講師先行予約」とは

●2025年2月から指導を開始する生徒対象

●受験Dr.の「個別指導」と「家庭教師」の両部門で実施

●人気の高い講師のスケジュールを早めに予約する制度

【期間】

2024年12月9日(月)から2025年1月31日(金)まで

【先行予約特典】

●『よく出る! 中学受験 算数 イメージde暗記! 根本原理ポイント365(基礎編・実践編・問題集)』『開成中学365+』 いずれか1冊

●受験Dr. 国語科指導最高責任者 クラウンドクター講師 春野 陽子先生著

『文法の識別問題』(非売品) 1冊

■受験Dr.について

「受験Dr.」は【目の前の1人を勝たせる】をモットーに、お子さん一人ひとりの性格や学習状況に合わせたオーダーメイド指導の「個別指導塾」「プロ家庭教師の派遣」「オンライン授業」のサービスを提供。

開成中学校の合格者数は2020年、2021年、2022年、2023年、2024年の5年で計51名となり、個別指導No.1の合格実績を達成しています

