フリーランス成功の秘訣を受講生へ提供！マイウェブスクール

マイウェブは、運営するオンラインスクール「マイウェブスクール」に関する最新の評判・口コミ、およびスクールの特徴について発表します。

多くの受講生に支持されている「マイウェブスクール」は、ウェブデザインやデジタルスキルの習得だけでなく、フリーランスや副業で稼ぐための実践的なノウハウを提供することで、業界内で高い評価を得ています。

■最新デザインツール「Figma」まで対応!実践的なカリキュラムが高評判・口コミ

マイウェブが提供する「マイウェブスクール」では、デザイン業界で注目を集める最新ツール「Figma」を基本から応用まで学べるカリキュラムを展開。

Figmaは効率的なデザイン制作とチームでの共同作業を可能にする最先端ツールであり、このFigmaを徹底的に学べるスクールは非常に少ないのが現状です。

「マイウェブスクール」は、Figmaを使用したウェブデザインの実務スキルに加え、クライアントへの提案方法や納品ノウハウまでをサポート。

実際の受講生からも「学んだスキルがすぐに実務で活かせた」「他のスクールでは学べない実践的な内容」という口コミが多数寄せられています。

■マイウェブの評判・口コミの高さは独自の集客ノウハウで、フリーランスとしての成功を完全サポートが理由

「マイウェブスクール」では、ウェブデザインのスキルを教えるだけでなく、「フリーランスとして稼ぐ」ための集客ノウハウにも力を入れています。

フリーランスとして成功するためには、集客スキルが不可欠です。

一般的なスクールでは、「媒体に登録しましょう!」といった提案が一般的ですが、当スクールでは「4つの型」(提案型・地域型・制約型・掲載型)という独自のノウハウを展開しています。

これらの集客手法は、株式会社マイウェブが実際に試行錯誤し、成功した方法に基づいています。

受講生からも「この集客方法を学んでから、安定的に案件を獲得できるようになった」といった喜びの声や口コミが多数寄せられています。

■200以上の講座と分かりやすい動画コンテンツで学びをサポートし高評判!

「マイウェブスクール」では、Illustrator、Photoshop、Figma、XDなどの最新デザインツールを学べる200講座以上のコンテンツが揃っています。

動画コンテンツは受講生に分かりやすいと評判で、口コミでも「他のスクールよりも理解しやすい」「何度でも見返せるので助かる」と高評判をいただいています。

■手厚いサポートで初心者でも安心!受講生の成功を全力でサポート

「マイウェブスクール」の受講生には、1年間のチャットサポートが提供され、いつでも講師に質問できる環境を整えています。

また、体験コンサルでは、1対1のコンサルティングがあり、受講生一人ひとりに合った学習プランを提案。

半年間の仕事体験もついているため、学んだスキルを実践する機会も提供しています。

この手厚いサポート体制について、受講生からは「講師が丁寧に指導してくれる」「安心して学習を続けられる」といった評判や口コミが多数寄せられています。

■受講生のリアルな口コミ・評判が「マイウェブ」の信頼の証

受講生の皆様からは、日々多くの喜びの声をいただいています。

● 30代・主婦の方:「子育て中でもFigmaを学んでフリーランスデビュー!」

● 20代・キャリアチェンジ希望の方:「4つの型の集客ノウハウで案件獲得がスムーズに!」

● 40代・デザイン未経験者:「わかりやすい動画と手厚いサポートで安心して学習できた!」

これらのリアルな口コミが、「マイウェブスクール」の評判の高さと信頼性を物語っています。

